Landau: Sanierungsarbeiten und eintägige Vollsperrung an der Anschlussstelle Landau-Nord

(Abfahrt A65 in Richtung Speyer B272)

Landau – Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass vom 11.07.2022 bis 15.07.2022 an der Abfahrt von der A65 zur B272 in Richtung Dammheim (Speyer) Sanierungsarbeiten stattfinden, welche den Verkehr leicht beinträchtigen. Am 12.07.2002 ist es notwendig eine eintägige Vollsperrung der Abfahrt zur B272 einzurichten. Eine entsprechende Umleitung erfolgt über Landau-Zentrum zurück zur Anschlussstelle Landau-Nord.

Grund für die Arbeiten sind zusätzliche Sanierungsarbeiten mit erhöhtem Umfang und Aufwand.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer wird die Verkehrsteilnehmer und Anlieger über die weiteren Arbeiten im Zuge dieser Baumaßnahme informieren und bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die mit den Bauarbeiten verbundenen Umleitungen und Beeinträchtigungen um Verständnis.