Körperverletzung wegen Falschparken

Speyer (ots) – Am 06.07.2022 kam es gegen 17:45 Uhr am Rübsamenwühl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Besucher eines Restaurants parkte an einer Stelle, die nicht für Gäste vorgesehen war. Der Eigentümer des Grundstücks bat den Mann sein Fahrzeug auf den ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen. Es entstand ein Streit, den der hinzugekommene Pächter des Restaurants zu schlichten versuchte.

Der Restaurantgast schlug den Pächter mit der flachen Hand ins Gesicht und trat ihm gegen die Beine. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Gegen den Grundstücksbesitzer ist zudem ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er den Gast beleidigte.

Einbruch in leerstehende Wohnung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 06.07.2022 gegen 00:10 Uhr versuchten 2 bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung im Wilhelm-Busch-Weg einzubrechen. Ein Anwohner des Hauses ist durch den Lärm, der beim Versuch entstand, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, auf die Tat aufmerksam geworden. Als er im Treppenhaus nachschaute, sah er noch zwei Personen aus dem Haus flüchten.

Ein Eindringen in die Wohnung gelang ihnen nicht. Es entstand nur Sachschaden an der Tür. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Pkw-Aufbrüche

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom Dienstag 05.07.2022 auf den 06.07.2022 mehrere Pkw aufgebrochen. Die Tatorte lagen in der Carl-Goerderler-Straße, im Friedrich-Holderlin-Weg und in der Friedrich-Profit-Straße. Fünf Taten sind der Polizeiinspektion Speyer derzeit bekannt. Nur in einem Fall ist ein wenig Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet worden.

An keinem der Pkw sind Aufbruchspuren festgestellt worden. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kirche

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 03.07.2022-06.07.2022 wurde in der Landauer Straße in eine Kirche eingebrochen. Die Täter brachen in den Versammlungsraum der Kirche ein und entwendeten Elektrogeräte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Taschendieb überführt

Speyer (ots) – Am 06.07.2022 gegen 16:10 Uhr befand sich eine Dame mit ihrem Fahrrad am Schulplätzel. Im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger lag ihre Handtasche. Ihr fiel eine Person auf, die sich durch stetiges hin- und herlaufen verdächtig verhielt. Als sich die Person letztlich entfernt hatte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet wurde.

Gegen 18:50 Uhr ist der Polizeiinspektion Speyer ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Maximilianstraße gemeldet worden. Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Mann, hatte elf Zigarettenpackungen aus der Auslage entnommen, wollte aber nur zwei bezahlen. Ein Kunde konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Durchsuchung des Mannes haben die Beamten dann auch das Handy und eine Bankkarte der Dame vom Schulplätzel gefunden, sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Den Mann erwarten nun 2 Strafverfahren wegen Diebstahls und eines wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.