Ein Täter und acht Geschädigte

Mainz (ots) – Am Mittwoch 06.07.2022 wurde ein Mitarbeiter der DB AG auf einen Mann aufmerksam, der im Gleisoberbau am HBF Mainz mehrere Stücke Papier anzündete. Der Aufforderung dies zu unterlassen kam er nicht nach und stieß stattdessen den Bahnmitarbeiter gegen die Brust. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 25-jährige von den Mitarbeitern der DB Sicherheit fixiert und die Bundespolizei wurde zur Identitätsfeststellung hinzugezogen.

Die Identitätsfeststellung verweigerte der junge Mann, weshalb ihm die Mitnahme zur Dienststelle ausgesprochen wurde. Auf dem Weg zur am Bahnhof gelegenen Dienststelle wurde der 25-Jährige am Arm geführt, wodurch der Versuch sich von einer Treppe zu stürzen verhindert werden konnte.

Bereits während des ersten Kontrollgesprächs fielen den Beamten mehrere Auffälligkeiten auf, die darauf schließen ließen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund des nun gezeigten Verhaltens entschlossen sich die Beamten den Mann zu fesseln, um so eine Eigen- sowie Fremdgefährdung ausschließen zu können. Während der Fesselung trat der Beschuldigte mehrmals in Richtung der Beamten und verletzte diese dadurch leicht.

Selbst in den Gewahrsamsräumen ließ er sich nur bedingt bändigen und versuchte fortlaufend sich selbst durch Stoßen mit dem Kopf gegen die Wand, Tritte gegen die Tür oder durch plötzliches “fallenlassen” zu verletzten. Des Weiteren beleidigte der 25-Jährige die Beamten mehrmals.

Aufgrund der richterlichen Anordnung wurde der Beschuldigte durch die eingesetzten Kräfte zur Uniklinik Mainz verbracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob er unter Drogeneinfluss stand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie der Blutentnahme wurde der 25-Jährige auf Anordnung des Ordnungsamtes Mainz mittels Krankenwagen in die Psychiatrie eingeliefert.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern leitete mehrere Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Pfefferspray im Linienbus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zu einem körperlichen Angriff auf einen Jugendlichen kam es am Mittwoch 06.07.2022 im Bus der Linie 6. Gegen 21:30 Uhr attackierte ein 16-Jähriger einen ebenfalls 16-jährigen Mitschüler, den er aus der Parallelklasse der Schule kannte. Der Angreifer schlug dem Mitschüler zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht und besprühte ihn danach mit Pfefferspray.

Hierbei wurde nicht nur der 16-Jährige verletzt, auch eine unbeteiligte 13-jährige Fahrgästin bekam das Pfefferspray ab. Das Mädchen begab sich nach Hause und verständigte von hieraus die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2, konnte die Identität des Angreifers geklärt werden, der die Tat allerdings abstritt. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Randalierer in Gewahrsam genommen

Mainz (ots) – Gleich 4 Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers wurden am Mittwochabend 06.07.2022 alarmiert, da mehrere Notrufe über eine Schlägerei zwischen mindestens 10 Personen im Bereich der Augustusstraße bei der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums eingingen. Auf einer Grünfläche im Bereich der Augustusstraße konnten die Polizeibeamten tatsächlich mehrere Personen antreffen, eine Schlägerei war allerdings nicht mehr im Gange.

Während der polizeilichen Kontrolle der Personen, reagierte ein 35-jähriger Mainzer gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Nachdem der Mann die Polizeikräfte verbal bedrohte und kurzzeitig festgehalten werden musste, versuchte er einen Polizisten zu schlagen. Während dem 35-Jährigen Handschellen angelegt werden sollten, schlug und trat er gegen die Polizeikräfte, sodass hierdurch eine Polizistin zu Fall kam. Bei der Verbringung zur Polizeidienststelle spuckte der 35-Jährige im Streifenwagen die Polizeikräfte an, sodass ihm eine Spuckschutzhaube angelegt werden musste. Zudem bedrohte und beleidigte er die Polizisteen fortlaufend.

Nachdem dem 35-jährigen in der Gewahrsamszelle die Handschellen abgelegt wurden, griff er abermals einen Polizisten mit Tritten an. Der 35-Jährige war bereits in der Vergangenheit polizeilich wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Darüber hinaus muss er sich nun wegen diverser Straftaten strafrechtlich verantworten.

Jugendliche an abgestellten Transportern kontrolliert

Mainz-Oberstadt (ots) – Während einer Zivilstreife erkannten Kriminalpolizisten gegen 01:30 Uhr, in der Nacht auf Donnerstag 07.07.2022 zwei dunkel gekleidete Männer die sich zwischen 2 abgestellten Transportern in der Hölderlinstraße herumtrieben, in die Fahrzeuge hineinschauten und sich an die Türen lehnten. Beide trugen tief ins Gesicht gezogene Kapuzen und OP-Masken.

Mit Unterstützung durch Streifenwagen wurden die beiden Personen kurz darauf kontrolliert. Es handelte sich um zwei 16-jährige Jugendliche aus entfernteren Stadtteilen von Mainz. Bei ihnen wurden unterschiedlichste Werkzeuge gefunden und sichergestellt. Zu dem Grund ihres Verhaltens machten sie keine Angaben.

Später wurden sie ihren Eltern überstellt. An den Transportern konnten keine Schäden oder Auffälligkeiten festgestellt werden. Es wurde kein Ermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.

Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Mainz-Oberstadt (ots) – Ein Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und dem Fahrer eines Transporters eskalierte am Mittwochmittag in der Mainzer Oberstadt, nahe der Uni-Klinik. Ein 25-jähriger Mainzer fuhr mit seinem VW Golf hinter dem Ford Transit eines 52-jährigen Mannes aus Frankfurt. Auf der Langenbeckstraße fuhr der Transporter sehr langsam und blieb plötzlich stehen.

Der 25-Jährige stieg hierauf aus seinem Pkw aus und ging zu dem vor ihm stehenden Transporter. In diesem Moment öffnete der 52-Jährige die Fahrertür und traf den 25-Jährigen mit der Kante der Fahrertür am Kopf.

Hiernach kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung auf der Straße, bei dem der 52-jährige so stark gegen seinen Transporter geschubst wurde, dass dieser einige Dellen davontrug. Eine alarmierte Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte die Gemüter beruhigen und eine Strafanzeige aufnehmen.

Kripo kontrolliert PKW – Beifahrer flüchtet

Mainz (ots) – Ein 38-Jähriger versuchte am Mittwoch 06.07.2022 bei einer Kontrolle vor der Kriminalpolizei zu flüchten. Der Kripo fiel gegen 17:30 Uhr ein PKW in der Mombacher Straße auf, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war. Zunächst ignorierte die Fahrerin die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt über die Boppstraße und Kaiserstraße bis kurz vor den Bahnhof fort.

Dort hielt der PKW und der Beifahrer nutzte diesen Moment um zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Nach einer Verfolgung durch die Neustadt konnte er in der Frauenlobstraße gestellt werden. Auf seinem Fluchtweg wurde später ein Behältnis mit vermutlich Betäubungsmitteln gefunden. Die Untersuchungen hierzu dauern an.

Bei der 26-jährigen Fahrerin wurde ebenfalls eine kleine Menge BTM aufgefunden. Ein Test, ob sie unter dem Einfluss von BTM ein Fahrzeug führte, verlief negativ. Im PKW wurde ein Rucksack mit Werkzeug gefunden, das auch für Einbrüche verwendet werden könnte. Die beiden Insassen machten hierzu keine Angaben.

Der 38-Jährige wird später bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Gegen beide werden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einbruch in Bäckereifiliale

Mainz-Bretzenheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 07.07.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern in eine Bäckereifiliale in der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Bretzenheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten und machten sich dann an der Kasse zu schaffen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht abschließend geklärt.

Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei wurde der Tatort aufgenommen und erste Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Ingelheim/A60 nach Unfall mit LKW gesperrt

Heidesheim (ots) – Gegen 11:44 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der A60, Richtung Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost gemeldet. Der 65 Jahre alte Fahrer eines mit Weinkisten beladenen LKW (12 Tonner) fuhr hierbei auf einen LKW mit Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf, welcher Arbeiten auf dem rechten Fahrstreifen absicherte.

Beide Fahrzeuge wurden dadurch stark beschädigt und versperrten die gesamte Richtungsfahrbahn. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand dürften bei ihnen glücklicherweise nur leichte Verletzungen vorliegen.

Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt musste wegen der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten bis etwa 14:20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlußstelle Ingelheim-West abgeleitet. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache laufen noch.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bingen-Sponsheim (ots) – 07.07.2022, 00:55 Uhr – Der Polizei wurde ein PKW mit laufendem Motor vor einem Anwesen in der Straße “Im Simmerling” gemeldet. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Anrufes schon seit einer halben Stunde an genannter Örtlichkeit. Während der Anfahrt der Streife entfernte sich der PKW, konnte aber in der “Pfarrer-Franz-Como-Straße” festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der 57-jährigen Fahrerin wurde deutlicher Atemalkohol festgestellt. Die Durchführung eines Alkoholtestes verweigerte die Fahrerin, die einen äußerst ungehaltenen, aggressiven Eindruck machte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.