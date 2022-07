Viel zu laut mit selbstgebauter „Abgasanlage“

Darmstadt (ots) – Einen 26-jährigen Hyundai-Fahrer kontrollierten Beamte der Verkehrssinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag 05.07.2022 im Bereich des Schlossgrabens. Aufgefallen war zuvor der viel zu laute Auspuff. Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich hierbei um eine selbstgebaute Abgasanlage, die lediglich aus einem kompletten verschweißten Rohr bestand.

Der Vorschalldämpfer wurde unzulässiger Weise entfernt und statt des Endschalldämpfers war ein Zubehör-Schalldämpfer, der üblicherweise ans Ende der Abgasanlage gehört, mitten in den Abgasstrang eingeschweißt.

Die zulässige Lautstärke war um 16 Dezibel überschritten. Neben anderen Mängeln, unter anderem am Fahrwerk und diversen Spoilern, war damit die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Die Polizei zog die Autokennzeichen ein und untersagte die Weiterfahrt. Fahrer und Halter erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren.

Fahrrad gestohlen und zum Verkauf angeboten – 21-Jähriger festgenommen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Die Aufmerksamkeit von bestohlenen Fahrradbesitzern verbunden mit ihrer vorbildlichen Reaktion, sofort die Polizei zu Hilfe zu rufen, haben am Mittwochabend 6.7. dazu geführt, dass ein 21-jähriger Mann aus Darmstadt als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl von der Polizei festgenommen wurde.

In der Nacht zum Dienstag (4.-5.7.) hatte der mutmaßliche Dieb zunächst in der Büschelstraße sein Unwesen getrieben, ein Grundstück betreten und sich dort ein abgestelltes Mountainbike geschnappt. Nachdem die Tat bemerkt wurde, erstatteten die Besitzer sofort eine Anzeige bei der Polizei. Doch dem nicht genug.

Schon am Folgetag entdeckten die Eigentümer ihr Fahrrad als Verkaufsangebot im Internet. Auch hier zögerten sie nicht lange, vereinbarten unter Vorgabe von Kaufinteresse einen Übergabetermin und alarmierten die Ordnungshüter erneut.

So gelang es, dass noch am Abend gegen 17.30 Uhr die Handschellen klickten, als der Weiterstädter am vereinbarten Ort mit dem Fahrrad erschien. Sein Versuch sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen scheitere nach nur wenigen Metern. Die Beamten des Kommissariats 43 und Zivilfahnder von der Direktion Darmstadt-Dieburg nahmen den jungen Mann gemeinsam fest und brachten ihn zur Wache.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, darunter auch die Durchsuchung seiner Wohnung, wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Ungebetene Besucher versuchen in Kindertagesstätte einzubrechen

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch am Mittwoch (6.7.) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Hofgasse einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Ihre Hebelspuren waren am frühen Abend im Bereich von zwei Türen und zwei Fenstern entdeckt worden.

Glücklicherweise hielten diese den Gewalteinwirkungen stand und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen oder der anschließenden Flucht bemerkt? Das Kommissariat 42 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-41310 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Taschendiebe auf dem Luisenplatz

Darmstadt (ots) – Offenbar arbeitsteilig sind zwei noch unbekannte Diebinnen am Mittwoch (6.7.) auf dem Luisenplatz vorgegangen, um an die Geldbörse eines älteren Passanten zu gelangen. Gegen 17.45 Uhr war einer der Täterinnen an den 92-Jährigen herangetreten und hatte ihn in ein Gespräch verwickelt. Abgelenkt durch die Ansprache bemerkte der Darmstädter nicht, wie sich die Komplizin näherte und sich seine Geldbörse aus der Tasche schnappte. Mit der Beute trat das Duo dann die Flucht an.

Die Gesprächsführerin wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Sie hatte eine schlanke Statur und einen auffallend “dicken, schwarzen Zopf”.

Weitere Details zu den Beschreibungen sind derzeit nicht bekannt. Ob die Tat möglicherweise in Verbindung mit einem weiteren Vorfall steht, der sich ebenfalls auf dem Luisenplatz im Bereich der Fußgängerzone am selben Tag zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr ereignete, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hier hatten sich noch unbekannten Täter einem 67-jährigen Darmstädter genähert und unbemerkt ein Mobiltelefon sowie ein Ausweisdokument aus seinem Rucksack gezogen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Ermittler des Kommissariats 21/22 oder an die Beamten des Kommissariats 43 zu wenden (Rufnummer 06151/9690).

Zudem nutzen die Ordnungshüter die aktuellen Taten, raten zur Wachsamkeit und geben Tipps, damit Sie gar nicht erst in diese Lage kommen:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen.

Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Kredit- und Girokarte unter dem Sperr-Notruf 116 116 sowie die Girokarte im polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

Darmstadt-Dieburg

Polizei bietet Fahrradcodierung an

Weiterstadt (ots) – Das 3. Polizeirevier bietet am Samstag 30.07.2022 in der Zeit von 10-14 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion, zu der interessierte Fahrradfahrer eingeladen sind, findet in der Darmstädter Straße 32, vor dem dortigen Polizeibüro in Marktplatznähe statt.

Für eine bessere Planung und damit es zu keinen Wartezeiten kommt ist eine Voranmeldung notwendig. Terminanmeldungen werden am Donnerstag (21.7.) und am Freitag (22.7.), in der Zeit zwischen 08-12 Uhr unter Tel: 06151/969-53400 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es ratsam einen Ausweis und einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad mitzubringen und bereitzuhalten. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung grundsätzlich nicht geeignet.

Einbruch in Kellerräume – Täter entwendet Fahrrad

Groß-Zimmern (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (6.7.), 21.30 Uhr und Donnerstag (7.7.), 6.15 Uhr haben ungebetene Besucher ihr Unwesen in zwei Mehrfamilienhäusern “Hinter dem Schlädchen” getrieben, sich Zugang zu mindestens zwei Kellerräumen verschafft und aus einem dieser Abstellräume ein Fahrrad im Wert von mehr als 2300 Euro entwendet.

Am Donnerstagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Das Kommissariat 43 in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Baugerüst gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Mühltal (ots) – Auf das Gerüst einer Baustelle “Am alten Graben” hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen, zwischen Samstag (18.6.) und Dienstag (21.6.) abgesehen. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht für den Fortgang des Verfahrens Augenzeugen der Tat.

Weil das Gerüst eine Arbeitshöhe von ca 6,20 Meter hatte, schließen die Beamtinnen und Beamten nicht aus, dass der Abtransport dieser auffälligen Beute möglicherweise von Zeugen bemerkt wurde. Der Gesamtwert des Gerüsts beläuft sich auf schätzungsweise 3.600 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder für den Abtransport notwendige verdächtige Fahrzeuge bemerken konnte, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06071/ 96560 mit der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Kupferkabel erbeutet – 70.000 Euro Schaden

Stockstadt (ots) – Zwei Firmengelände “Am Schulacker” gerieten in der Nacht zum Dienstag (05.07.) in das Visier von Metalldieben. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf die Areale und erbeuteten in einem Fall eine Kabelrolle mit etwa 80 Meter Kupferkabel im Wert von rund 40.000 Euro und im anderen Fall auf Paletten gelagerte Kupferkabel im Wert von circa 30.000 Euro.

Die Kriminellen nutzten zum Abtransport ein Fahrzeug. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Brand im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Viernheim (ots) – Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße ist am Donnerstag 07.07.2022 gegen 14.15 Uhr, eine Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefertbworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet in ihrer Küche im 6. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Kochgut in Brand. Die Bewohnerin konnte das Feuer nicht mehr löschen, die Wohnung aber rechtzeitig verlassen.

Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Bereich des Brandorts mussten Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Anwohner wurde mittels Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Update 18:15 Uhr:

(ots) – Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den späten Nachmittag an. Eine 68-jährige Frau, die zunächst wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht wurde blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

2 Feuerwehrleute erlitten dagegen im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen und

mussten ärztlich betreut werden.

72-Jähriger nach Arbeitsunfall im Krankenhaus

Viernheim (ots) – Ein Arbeitsunfall hat am Donnerstagnachmittag 07.07.2022 Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Gegen 16 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über den Vorfall auf dem Anwesen einer Firma in der Alfred-Nobel-Straße in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 72-Jähriger aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Hebebühne eingeklemmt.

Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten den Mann aus Leimen schließlich befreien. Mit einem Rettungswagen kam er schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen.

Rehkitz gerissen

Bensheim (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 im Zeitraum zwischen 16.00-16.30 Uhr, wurden im Bereich der Grillhütte am “Wambolder Sand” vermutlich durch einen freilaufenden Hund 2 Rehkitze gehetzt und eines der Tiere getötet. Ein Zeuge hörte dort etwa 30 Minuten lang eine Frau, die ihren Hund offenbar nicht unter Kontrolle brachte, nach ihrem Hund rufen.

Er konnte aber weder die Tierhalterin noch den Vierbeiner erkennen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nun nach möglicherweise weiteren Zeugen, die in dem stark frequentierten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) sind unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Mörlenbach (ots) – Die Beamten der Polizeistation Heppenheim laden Interessierte am Freitag, den 22. Juli 2022, in der Zeit von 13-17.00 Uhr, zur kostenlosen Fahrradcodierung am Bürgerhaus in Mörlenbach ein.

Aktuell sind noch freie Termine zu vergeben. Unter der Telefonnummer 06252/706-307 werden Anmeldungen entgegen genommen. Anrufer, deren Gespräch nicht direkt entgegen genommen werden kann, werden von den Ordnungshütern zurückgerufen.

Für die Vergabe und das Erstellen des individuellen Codes wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Die Polizei freut sich über jeden, der diesen Tag als Gelegenheit nutzt, sein Zweirad, auf diesem Weg vor potenziellen Dieben zu schützen.

Bensheim: Präventionskampagne “Brich Dein Schweigen”

Bensheim (ots) – Im Rahmen der vom Polizeipräsidium Südhessen, Rotary-Clubs der Region und dem Verein Bürger und Polizei Bergstraße e.V. initiierten, sowie weiteren Hilfestellen und Kooperationspartnern unterstützten Präventionskampagne gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen “Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht”, fand am Mittwoch (06.07.) im Luxor-Filmpalast die Vorführung des von der Filmwelt Verleihagentur Berlin schulisch aufbereiteten Dokumentarfilms “Gefangen im Netz” statt.

Der Film erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

Der Kinosaal war mit rund 300 interessierten Schülern und Lehrkräften nahezu vollbesetzt. Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi Heimann, begrüßte das Publikum und freute sich ganz besonders darüber, dass auch der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, den Weg in den Kinosaal fand und mit seiner Anwesenheit die Wichtigkeit der Veranstaltung unterstrich.

Rudi Heimann ging in seinen Worten auf die Gefahren ein, die im Internet auf Kinder und Jugendliche lauern und fügte warnend an: “Das Internet vergisst nie. Was einmal im Netz ist, bleibt im Netz.”

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft und Schüler sensibilisieren soll, schloss sich eine rege Fragerunde im Kinosaal an. Mit der Thematik tagtäglich befasste Polizeibeamte sowie Vertreter der Hilfestellen und der Schulen standen den Schülern anschließend für Fragen wie “An wen kann ich mich wenden?”, “Wann sollte ich zur Polizei gehen?” oder “Was ist bereits strafbar?” Rede und Antwort.

Zum Abschluss machte das Kinopublikum noch regen Gebrauch davon, sich an den im Foyer des Kinos zahlreich aufgereihten Informationsständen mit Mitarbeitern der Hilfestellen und der Polizei auszutauschen und mit Informationsmaterial zum Thema zu versorgen.

Odenwaldkreis

Kleinlaster über 50 Prozent überladen

Michelstadt (ots) – Den 55-jährigen Fahrer eines Kleinlasters stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochvormittag 06.07.22 auf der B45. Das zulässige Gesamtgewicht für den Kleinlaster betrug 3,5 Tonnen. Das mit Baumaterialien beladene Fahrzeug wies eine auffällige Schiefstellung auf und die Federn waren offensichtlich überbeansprucht. Deutliche Anzeichen für eine Überladung.

Bei einer anschließenden Verwiegung wurde ein Gewicht von rund 5,3 Tonnen festgestellt. Die Überladung betrug demnach 52 Prozent. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Fahrer und der Halter des Fahrzeugs erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren.

