Driedorf-Waldaubach: KTM gestohlen

In der Nacht von Dienstag (05.07.2022) auf Mittwoch (06.07.2022) drangen Unbekannte in eine Garage in der Straße „Am Hainberg“ ein. Sie öffneten das Tor und stahlen eine weiß-orangene KTM 300 EXC-F aus der Garage des Einfamilienhauses.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Uhr zuschlugen, geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der 7.500 Euro teuren, auffälligen, KTM geben?

Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 907-0 zu informieren.

Herborn- Geldbörse aus Maxi-Cosi gestohlen

Eine Herbornerin war mit ihrem Baby, welches in einem Maxi-Cosi schlief im Einkaufscenter in der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Ihre Geldbörse lag neben dem Baby in der Trageschale. In einem unbeobachteten Moment griff ein Unbekannter in den Maxi-Cosi und stahl die Geldbörse. In dem Portemonnaie befanden sich mehrere Karten und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise zu dem Dieb, der zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, zugriff, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen: Betrunken hinters Steuer gesetzt

Eine Trunkenheitsfahrt meldete gestern Morgen (06.07.2022), um 09:15 Uhr, ein aufmerksamer Zeuge bei der Wetzlarer Polizei. Ein 32-Jähriger hatte sich offenbar am Dutenhofener See betrunken hinter das Steuer seines Opel Vectra gesetzt und war losgefahren. In Höhe Garbenheim hielten die Beamten den Vectra-Fahrer an. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Mann. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,2 Promille. Da sich den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Opel-Fahrer ergaben, führten sie einen Drogenschnelltest durch. Dieser wies zudem den Konsum von Drogen nach. Der 32-Jährige musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort folgte eine Blutentnahme. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Der Wetzlarer muss sich nun wegen des Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss verantworten.

Wetzlar: BMW-Fahrer flüchtet

In der Nacht zu Dienstag (05.07.2022) fuhr ein Unbekannter mit seinem silbernen BMW rückwärts gegen die Fensterscheibe des iMAXX in der Bahnhofstraße. Die Scheibe ging durch den Zusammenstoß zu Bruch. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern flüchtete der BMW-Fahrer. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise, zu dem bisher unbekannten Unfallfahrer und seinem Fahrzeug, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unfall beim Abbiegen

Gegen 11:00 Uhr befuhr gestern (06.07.2022) ein 73-Jähriger mit seinem Audi A3 die Straße „Neustadt“. Er ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in den Baumeisterweg abzubiegen. Aufgrund der rot-zeigenden Ampel hielt er an. Von hinten näherte sich ein hochklassiger, dunkler Audi. Beim Vorbeifahren, kam der Audi von seiner Fahrspur ab und streifte den an der Ampel wartenden grauen A3 an der rechten vorderen Fahrzeugseite. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bachweide fort ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur des A3 wird rund 2.000 Euro kosten. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dem hochklassigen dunklen Audi mit dem Teilkennzeichen …-DS 385 machen können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Gucci-Kappe geraubt

An der Aral-Tankstelle in der Bergstraße raubte in der vergangenen Nacht (07.07.2022), um 00:35 Uhr, ein Unbekannter eine Base-Cap. Der Täter ging auf einen 17-Jährigen los, riss ihm die Kappe vom Kopf und wollte flüchten. Der aus Wetzlar stammende 17-Jährige konnte die Base-Cap zunächst noch festhalten, der Unbekannte riss jedoch mit beiden Händen mehrfach an der Kappe. Es gelang ihm letztendlich die Gucci-Kappe an sich zu nehmen. Zu Fuß flüchtete der Unbekannte in Richtung Altstadt. Die braune Gucci-Kappe mit Logo hat einen Wert von etwa 300 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Mitte 20-jährigen, 195 cm großen, schlanken Räuber geben? Er hatte kurze pinke Haare, einen Dreitage-Bart und ein Nasenpiercing. Er trug einen auffälligen Armreif mit einem Scorpion. Bekleidet war er mit einem grünen Sweatshirt mit weißen Rückenprint „Peanuts“, kurzer dunkler Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einer Wollmütze. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Dachstuhl in Vollbrand

Heute Morgen (07.07.2022), um 09:15 Uhr, wurde die Feuerwehr Wetzlar aufgrund eines Dachstuhlbrands alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Haus in der Straße „Philippswonne“ unverletzt verlassen, der Dachstuhl stand in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 250.000 Euro. Das Wohnhaus ist unbewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden.

Dillenburg-Niederscheld: Ford Fiesta zerkratzt

Am Montag (04.07.2022) stellte eine 20-Jährige ihren Ford gegen 17:10 Uhr in der Neugasse ab. Als sie rund eine Stunde später, um 18:10 Uhr, zu ihrem blauen Fiesta zurückkehrte bemerkte die junge Frau Kratzer in der linken Fahrzeugseite. Offenbar hatten Unbekannte in der Zeit des Parkens die Fahrertür und die hintere linke Fahrzeugtür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar-Werdorf: Versicherungskennzeichen von Roller geklaut

Von einem Keeway-Roller stahlen Unbekannte am Dienstag (05.07.2022) das Versicherungskennzeichen. Zwischen 06:00 Uhr und 6:30 Uhr machten sich die Diebe an dem im Nelkenweg stehenden Roller zu schaffen und stahlen das Kennzeichen. Hinweise, zum Verbleib des Versicherungskennzeichens, 907-JED und den Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Hakenkreuze gesprüht

Die Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt in einem Fall wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am Montag (04.07.2022) wurde der Fall zur Anzeige gebracht. Offenbar hatten Unbekannte Hakenkreuze und Schriftzüge an die Außenwand einer Scheune in der Rodheimer Straße angebracht. Die Tat liegt bereits mehrere Wochen zurück, nach derzeitigem Stand irgendwann im Juni. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.