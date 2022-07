Gewaltattacke im Bahnhof Marburg – Bundespolizei sucht Zeugen!

Marburg (ots) – Opfer einer Gewalttat wurde eine 23-jährige Frau aus Neustadt

gestern Abend (6.7./20:40 Uhr) im Bahnhof Marburg. Vorausgegangen war eine

verbale Auseinandersetzung mit einer fünfköpfigen Personengruppe am Bahnsteig 1.

Laut Zeugenaussagen wurde die 23-Jährige mit ihrer weiblichen Begleitung

zunächst beleidigt, da sie sich in der Öffentlichkeit küssten.

In der Bahnhofshalle aufgelauert

Bei den verbalen Angriffen blieb es jedoch nicht. Als sich die 23-jährige Frau

in die Bahnhofshalle begab, um die sanitären Einrichtungen aufzusuchen, lauerten

zwei Männer aus der vorherigen Personengruppe der jungen Frau auf. Einer der

beiden Männer schlug der Frau unvermittelt mit der flachen Hand gegen die

Schläfe der 23-Jährigen. Durch den Schlag erlitt die Frau Verletzungen im

Gesicht. Nach der Tat flüchteten die Männer Richtung Marburger Innenstadt. Eine

unmittelbare Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos.

Täterbeschreibung

Die beiden Männer sollen 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein und trugen jeweils

eine schwarze Jogginghose und führten einen schwarzen Rucksack mit sich. Einer

der beiden Männer hatte ein weiß-beiges T-Shirt an und trug zudem eine

Sonnenbrille. Der andere Mann trug ein dunkelblaues T-Shirt und hatte schwarze

Schuhe an. Weitere Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Das Betrugskommissariat in Marburg hat innerhalb der letzten Tage mehrere Meldungen zu Briefen von einem angeblichen Pflegedienst erhalten, der die Zahlung von vermeintlich gesetzlichen Leistungen in Aussicht stellt. Um Beratungen zu diesen Leistungen zu erhalten, werden die angeschriebenen Personen aufgefordert, eine Servicegebühr in Höhe von 129 Euro zu überweisen. Einen vorausgefüllter Überweisungsträger liefern die Betrüger dabei gleich mit.

Die unberechtigte Forderung sollte auf keinen Fall bezahlt werden, es handelt sich um einen Betrugsversuch!

Hier die weiteren Tipps der Polizei: