Betrüger mit Schockanruf erfolgreich,

Wiesbaden-Nordenstadt, 06.07.2022, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch brachten Telefonbetrüger einen Mann aus Wiesbaden mit der Masche

des sogenannten „Schockanrufs“ um Geld und Wertsachen. Der Senior erhielt gegen

Mittag einen Anruf, in dessen Verlauf ihm durch die Täter vorgegaukelt wurde,

eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht,

befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß

kommen. Durch die Täuschung brachten die Betrüger den Geschädigten dazu, die

geforderten Wertgegenstände und das Bargeld gegen 14.00 Uhr im Bereich

Borkestraße/Feldschützstraße in Nordenstadt an eine Abholerin zu übergeben. Die

Abholerin soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und schwarze, schulterlange,

glatte Haare gehabt haben. Sie sei mit „Sommersachen“ bekleidet gewesen. Wie in

vielen Fällen wurde der Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst

geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark

beeinflusst, dass er der Geschichte schließlich Glauben schenkte, obwohl ihm die

Masche eigentlich bekannt war. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie

der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine

Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden

Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den

Notruf 110. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Baustelle von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße,

07.07.2022, 03.00 Uhr bis 03.10 Uhr,

(pl)In der Carl-von-Ossietzky-Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag eine

Baustelle von Einbrechern heimgesucht. Mindestens vier Personen fuhren gegen

03.00 Uhr mit einem weißen Lieferwagen auf das Baustellengelände. Anschließend

betraten die Täter einen Rohbau, hebelten verschlossene Türen auf und fuhren

dann mit dem Lieferwagen wieder davon. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit

noch nichts bekannt. Bei der Flucht wurden drei Personen von Anwohnern gesehen.

Diese sollen männlich, schmal sowie klein gewesen sein und dunkle Kleidung

getragen haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Wandpaneele und Fenster von Schule mit Farbe beschmiert, Wiesbaden,

Carla-Henius-Straße, 05.07.2022, 18.00 Uhr bis 06.07.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag mehrere

Wandpaneele und Fenster der Schule in der Carla-Henius-Straße mit Farbe

beschmiert. Für die Graffitis wurden verschiedene Farben benutzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Dieb in Firmengebäude erwischt und festgehalten,

Hünstetten-Kesselbach, Neukirchner Straße, Mittwoch, 06.07.2022, 10:40 Uhr

(wie) In Kesselbach wurde ein Dieb in einer Firma auf frischer Tat ertappt und

bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein 57-Jähriger betrat gegen 10:40

Uhr ein Firmengebäude in der Neukirchner Straße. Als er sich unbeobachtet

wähnte, durchsuchte er das Büro eines 31-Jährigen und nahm dort gefundenes

Bargeld an sich. Hierbei wurde er von dem 31-Jährigen erwischt. Das geklaute

Geld händigte der Dieb wieder aus. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der

57-Jährige festgehalten und dann an die Beamten übergeben. Diese nahmen den Mann

fest und brachten ihn zur Polizeistation. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung

wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Trickdiebe erbeuten Geldbörse in Michelbach, Aarbergen-Michelbach, Im Aartal,

Mittwoch, 06.07.2022, 11:45 Uhr

(wie) In Michelbach erbeuteten Trickdiebe am Mittwoch eine Geldbörse auf einem

Supermarktparkplatz. Eine 76-Jährige war gegen 11:45 Uhr gerade dabei, ihre

Einkäufe einzuräumen, als sie von einem Mann abgelenkt und in ein Gespräch

verwickelt wurde. Als sie anschließend in ihre Tasche schaute, war die Geldbörse

verschwunden. Der Mann war da schon in unbekannte Richtung weggegangen. Er wurde

beschrieben als circa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem Bart. Zudem

soll er Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise erbittet die Polizei unter

der Rufnummer 06124/ 7078-0.

Jugendliche mit Waffe sorgen für Polizeieinsatz am Bahnhof, Geisenheim,

Berliner Straße, Mittwoch, 06.07.2022, 12:50 Uhr

(wie) Am Mittwoch kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Geisenheim, da dort

mehrere Jugendliche mit einer Softairwaffe herumhantierten. Ein Zeuge

informierte die Polizei gegen 12:50 Uhr, da er drei Jugendliche am Gleis eins

beobachtet hatte, die mit einer Waffe herumfuchtelten. Die Polizei rückte mit

mehreren Streifen an, auch die Bundespolizei wurde informiert. Der Zeuge

überzeugte den Zugführer auf die Polizei zu warten, nachdem die Jugendlichen in

eine Bahn eingestiegen waren. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die

Beamten die beschriebene Waffe bei einem 16-Jährigen aus Lorch. Es handelte sich

um eine Softair-Pistole, die der Jugendliche nicht hätte bei sich haben dürfen.

Die Waffe wurde sichergestellt. Die Polizei Rüdesheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Straßensperrung nach Ackerbrand,

Idstein, Kreisstraße 707, Mittwoch, 29.06.2022, 15:15 Uhr

(wie) Wegen eines Ackerbrandes bei Idstein musste am Mittwoch eine Kreisstraße

komplett gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer informierten gegen 15:15 Uhr die

Polizei, da es auf einem Acker zwischen Idstein und Ehrenbach zu einem Brand

gekommen war. Der Rauch zog über die K 707 und machte ein sicheres Fahren

unmöglich. Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Feld ab und verhinderte ein

weiteres Ausbreiten des Feuers. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte

die Polizei die K 707 bei Ehrenbach bis 17:10 Uhr.

Verletzte bei Unfallflucht,

Walluf, Kreisstraße 638, Donnerstag, 07.07.2022, 00:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde bei einem Unfall zwischen

einer Fußgängerin mit E-Scooter und einem Radfahrer an der K 638 zwischen

Schierstein und Walluf eine Frau verletzt. Die 31-Jährige schob auf dem

kombinierten Fuß- und Radweg einen E-Scooter. Im Bereich des Kreisels wo die

Straße in Richtung der A 66 abgeht, kam ihr ein Radfahrer entgegen. Dieser fuhr

gegen die Frau, die dadurch zu Fall kam und sich verletzte. Der Radfahrer setzte

seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Die

31-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Nun ermittelt die

Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06123/

9090-0 um Hinweise.

Motorradfahrer bei Unfall bei Lorch verletzt, Lorch, Landesstraße 3030,

Mittwoch, 06.07.2022, 16:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3030 bei Lorch wurde am

Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Ein 56-Jähriger war mit einer

Triumph auf der L 3030 zwischen Wollmerschied und Lorch unterwegs. In einer

Kurve wollte er einen langsam fahrenden LKW überholen. Hierbei übersah er den

entgegenkommenden LKW. Beim Bremsversuch verlor der Mann die Kontrolle über sein

Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte sich der 56-Jährige, beide LKW konnten

rechtzeitig bremsen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein

Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Andreaskreuze an Bahnübergang beschädigt, Bad Schwalbach/ Taunusstein,

Kreisstraße 702, Sonntag, 15.05.2022 bis Sonntag, 26.06.2022

(wie) In den letzte Monaten wurden Andreaskreuze an einem Bahnübergang bei

Seitzenhahn beschädigt. Ein Mitarbeiter der Aartalbahn meldete die

Beschädigungen der Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter drei der vier

Andreaskreuze beschädigt, indem er diese verbog und verdrehte. Der Bahnübergang

liegt außerorts zwischen Seitzenhahn und der B 54. Der Sachschaden wird auf 400

EUR geschätzt. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer 06124/

7078-0 um Hinweise.