Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Bad Homburg, 06.07.2022, 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr,

(pl)Am Mittwoch brachten Telefonbetrüger eine Frau aus Bad Homburg mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um Geld und Wertsachen. Die Seniorin erhielt ab den Mittagsstunden mehrere Anrufe, bei denen ihr durch die Täter vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß kommen. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die Geschädigte dazu, die geforderten Wertsachen gegen 16.30 Uhr im Leopoldweg in Bad Homburg an einen Abholer zu übergeben. Der Abholer soll etwa 25-30 Jahre alt, schlank sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle, volle Haare gehabt haben. Er soll eine Brille, einen Mund-Nasen-Schutz und dunkle, ordentliche Kleidung getragen haben. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in den Telefonaten von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Vorsicht beim Geldwechseln,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, 06.07.2022, 10.00 Uhr,

(pl)In der Oberhöchstadter Straße in Oberursel wurde am Mittwochvormittag eine Frau durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Die Tat ereignete sich gegen 10.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz. Die Geschädigte wurde dort am Parkscheinautomaten von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Die hilfsbereite Frau kam der Bitte nach, was der Täter ausnutzte, um in deren Geldbörse zu greifen. Als sich der Mann dann bereits in Richtung Innenstadt entfernt hatte, fiel der Bestohlenen schließlich auf, dass mehrere Geldscheine aus ihrem Portemonnaie fehlten. Der Dieb wurde als etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren und einem gepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Zudem gab die Geschädigte an, dass der Täter eine dunkle Jeans und ein hellblaues Hemd getragen habe. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Mehrere Einbrüche in Keller,

Oberursel, Im Rosengärtchen, 05.07.2022, 18.00 Uhr bis 06.07.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in der Straße „Im Rosengärtchen“ in Oberursel in drei Mehrfamilienhäusern die Kellerräume von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in die Häuser ein und ließen zum einen ein rotes Rennrad von Specialized und zum anderen ein schwarzes Mountainbike von Cube mitgehen. In einem Mehrfamilienhaus gelang es den Dieben nicht, das Schloss zweier im Keller abgestellter Fahrräder aufzubrechen, so dass sie in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Brand einer Papiermülltonne,

Kronberg, Oberhöchstadt, In den Dellwiesen, 07.07.2022, 01.30 Uhr,

(pl)In Kronberg brannte in der Nacht zum Donnerstag eine Papiermülltonne. Das Feuer wurde gegen 01.30 Uhr in der Straße „In den Dellwiesen“ festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde durch den Brand beschädigt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Rasenmähroboter gestohlen,

Schmitten, Feldbergstraße, Festgestellt: Mittwoch, 06.07.2022, 10:17 Uhr,

In der Feldbergstraße in Schmitten wurde ein Rasenmähroboter im Wert von ca. 1.000 Euro von einem eingezäunten Grundstück entwendet. Die Tat wurde Mittwochvormittag festgestellt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 mit der Polizeistation in Usingen in Verbindung zu setzen.

Baggerschaufel von Baustelle gestohlen, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Dienstag, 05.07.2022, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 06.07.2022, 10:17 Uhr,

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag von einer Baustelle in der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf drei Baggerschaufeln gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu der mit einem Bauzaun gesicherten Baustelle und entwendeten anschließend die Geräte im Wert von etwa 1.500 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Baustellenfahrzeug beschädigt,

Königstein, Altkönigstraße, Festgestellt: 06.07.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde auf einer Baustelle in der Altkönigstraße in Königstein ein beschädigter Bagger festgestellt. Unbekannte hatten den Tank des Baustellenfahrzeugs geöffnet und diesen mit einer schädigenden Substanz befüllt. Darüber hinaus beschädigten die Täter auch noch einen Wasserschlauch. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Die Polizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.