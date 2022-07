Betrüger in Bad Soden erfolgreich,

Bad Soden am Taunus, Mittwoch, 06.07.2022, 15:40 Uhr,

(ym) Am Mittwochnachmittag wurde eine Frau aus Bad Soden von sogenannten „Schockanrufern“ kontaktiert. Auf die Masche der Täter fallen immer wieder Opfer herein. Den Angerufenen wird beispielsweise vorgegaukelt, dass ein nahestehender Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Im aktuellen Fall meldete sich gegen 15:40 Uhr eine weibliche Person bei der 71-Jährigen. Der Seniorin wurde vorgegaukelt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt worden sei. Nur bei Zahlung einer Kaution von mehreren Zehntausend Euro könne diese vor einer Haft bewahrt werden. Durch die Geschädigte wurden im weiteren Verlauf diverse Wertgegenstände aus einem Bankschließfach geholt und an einen unbekannten Täter übergeben. Der Mann flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Er konnte als ca. 30 Jahre alt und rund 1,75m groß beschrieben werden. Er hatte schwarze Haare und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Motorrad aus Tiefgarage entwendet,

Eschborn, Bettina-von-Arnim-Straße, Dienstag, 05.07.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06.07.2022, 09:30 Uhr,

(ym) Diebe entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Motorrad in Eschborn. Der Geschädigte hatte das Kraftrad in einer Tiefgarage in der Bettina-von-Arnim-Straße geparkt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Garage, stahlen das Motorrad und flüchteten in unbekannte Richtung. In dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Gebäude,

Eppstein, Langenhainer Straße, Dienstag, 05.07.2022, 06:30 Uhr bis 06.07.2022, 06:30 Uhr,

(ym) Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen in ein Gebäude in Eppstein einzubrechen. Die unbekannten Täter scheiterten jedoch beim Versuch, ein Fenster des Gebäudes in der Langenhainer Straße aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unerkannt die Flucht. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Zwei Autos in Schwalbach zerkratzt,

Schwalbach am Taunus, Mecklenburger Straße, Mittwoch, 06.07.2022, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

(ym) Vandalen zerkratzten am Mittwochnachmittag zwei Autos in Schwalbach am Taunus. Beide Fahrzeuge waren in der Mecklenburger Straße am Fahrbahnrand geparkt, als sie von unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 200 Euro. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.