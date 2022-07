Sportwetten sind für viele eine beliebte Freizeitbeschäftigung.

Im Jahr 2012 wurden in Deutschland Wetteinsätze in Höhe von rund 3.5 Milliarden Euro getätigt. Bis zum Jahr 2018 haben sich die Einsätze auf Sportereignisse mehr als verdoppelt.

Lediglich während der Coronakrise im Jahr 2020 war ein leichter Rückgang gegeben. Ein Jahr darauf war erneut ein Anstieg gegeben. Dies ist sicherlich auch auf die steigende Zahl an Online Buchmachern zurückzuführen, denn es gibt einige gute Gründe, im Internet seine Wetten abzugeben.

Wettanbieter im Internet – sicher und unkompliziert

Wer nicht gerade ein Wettbüro in unmittelbarer Umgebung hat, der profitiert durch eine schnelle und einfache Lösung beim Wetten im Internet. Einmal bei einem Online Buchmacher registriert, kann das Geld einfach auf das persönliche Wettkonto überwiesen werden. Wettkunden müssen im Gegensatz zu einem Wettlokal nicht das Geld mit sich herumtragen. Dies ist vor allem dann ein entscheidender Vorteil, wenn hin und wieder mit höheren Einsätzen gewettet wird.

Auch ein höherer Wettgewinn muss nicht zuerst nach Hause gebracht und anschließend auf das Bankkonto eingezahlt werden. Bei einem Gewinn wird bei einem Online Bookie der Gewinnbetrag automatisch dem Wettkonto gutgeschrieben und kann bei Bedarf mit einer der angebotenen Zahlungsmethoden ausgezahlt werden.

Die Zahl an Online-Zahlungsmethoden bei Sportwettanbietern im Internet ist meist groß, sodass bezüglich der Möglichkeiten für Ein- und Auszahlungen die Zufriedenheit aller Wettkunden gewährleistet wird. Hinzu kommt, dass aufgrund der Online-Transaktionen bei einem Online Buchmacher wesentlich mehr Sicherheit gegeben ist, da Geldbeträge nicht einfach verloren gehen können.

Wettvergnügen zu jeder Zeit

Ein weiterer Grund, warum sich viele Wettfreunde von einen Online Buchmacher statt ein Wettlokal entscheiden ist, dass der Sportwettanbieter im Internet rund um die Uhr geöffnet hat. Auch an Wochenenden und Feiertagen. Dies ist nicht unwesentlich für Wettkunden, die tagsüber berufsbedingt beschäftigt sind und lediglich zu den Abendstunden Zeit haben, die eine oder andere Wette abzugeben.

Anstatt der Suche nach einem Wettlokal, welches zu Nachtstunden oder auch zu Ferienzeiten wie Ostern oder Weihnachten geöffnet hat, können sich Sportwetter bei einem Online Buchmacher auf das Wesentliche konzentrieren.

Einfacher Vergleich von Wettquoten

Wer nicht in einer Großstadt mit mehreren Wettbüros in unmittelbarer Nähe wohnt, der hat es schwer den Wettanbieter mit den besten Quoten für sich selbst zu suchen. Der Aufwand ist in der Regel für die meisten Sportwetter zu groß, sodass sie sich unabhängig von den vergebenen Quoten für das am nächsten gelegene oder aus eigener Sicht beste Wettlokal entscheiden. Bei Sportwettanbietern im Web lässt sich ein Quotenvergleich einfach durchführen. Sportwetter müssen lediglich die Homepage des Online Buchmachers öffnen und sich die gewünschten Sportevents mit den zugehörigen Quoten ansehen.

Sie sparen bei einem Online Buchmacher somit nicht nur Zeit und womöglich auch Geld durch die Anfahrtskosten mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern profitieren durch bessere Wettquoten auch von einem höheren Wettgewinn. Wer viel oder mit höheren Einsätzen wettet, für den kann dies ein wichtiger Grund sein, sich für einen Online Buchmacher zu entscheiden. Durch die besseren Quoten kann ein Mehrgewinn im drei- oder vierstelligen Betrag möglich sein.

Willkommensbonus als Dankeschön

Gehen Sportwetter in ein Wettlokal, gibt es in der Regel keinen Bonus oder Freiwetten. Anders sieht dies hingegen bei einem Wettanbieter im Internet aus. Die meisten Online Buchmacher vergeben einen Willkommensbonus auf die erste Einzahlung. Dieses Bonusgeld kann zum kostenlosen Wetten eingesetzt werden.

Manche Sportwettenanbieter vergeben einen Bonus ohne Einzahlung. Ein gutes Beispiel hierfür ist der bet-at-home Bonus Neukunden müssen sich für diesen Bonus lediglich über den Bonuslink bei bet-at-home anmelden. Als Belohnung gibt es einen Wettbonus von 8€. Es ist keine vorherige Einzahlung erforderlich. Dadurch können Sportwetter das bet-at-home Wettangebot ohne jedes Risiko einfach einmal ausprobieren.

Neben dem Bonus ohne Einzahlung vergibt bet-at-home wie bereits vorher kurz angesprochen einen Neukundenbonus. Wer sich bei bet-at-home registriert und eine Einzahlung auf sein erstelltes Wettkonto vornimmt, erhält einen Wettbonus von 50 % bis 100€. Zwar gibt es nur bei wenigen Online Buchmachern einen Bonus ohne Einzahlung, allerdings bietet fast jeder Sportwettenanbieter im Internet Neukunden einen Willkommensbonus an. Die Höhe des Neukundenbonus ist dabei von Online Buchmacher zu Online Buchmacher sehr unterschiedlich. Daher kann es sich lohnen, die verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen.

Ein Neukundenbonus ermöglicht Wettkunden nicht nur ein risikofreies Wetten, sondern kann nach Erfüllung der Bonusbedingungen auch ausgezahlt werden. Je nach Online Buchmacher sind die Anforderungen zum Freispielen des Wettbonus unterschiedlich. Beispielsweise kann es sein, dass der Bonus bei Wetten 5-mal oder 10-mal umgesetzt werden muss. Je einfacher die Umsatzbedingungen zu erfüllen sind, desto leichter ist es, sich den Bonus freizuspielen. Werden die Bonusbedingungen erfüllt, kann das Bonusgeld beliebig bei weiteren Wetten eingesetzt oder auch ausgezahlt werden.

Weitere Bonusaktionen sorgen für Freude beim Wetten

Online Buchmacher punkten bei ihren Kunden nicht nur durch einen Bonus als Willkommensgeschenk. Viele Sportwettenanbieter im Internet bieten auch bestehenden Kunden die Gelegenheit, für den einen oder anderen Bonus. Das kann zum Beispiel eine Freiwette sein. Alternativ auch ein Quotenboost. Mit einem Quotenboost bietet sich Sportwettern die Chance auf eine ausgezeichnete Quote für ein beliebiges oder vom Wettanbieter vorgegebenes Sportevent.

Gelegentlich oder auch regelmäßig werden Bonusse für spezielle Sportarten oder Sportevents vergeben. Das kann ein Bonus für Spiele der NHL oder NBA, Spiele der Deutschen Fußball Bundesliga, Pferderennen, Tischtennis-Spiele, Tennis-Spiele und andere Events sein. Bonusse, die Wettfreunde in einem Wettlokal vergeblich suchen werden. In einem Wettbüro gibt es auch keinen Einzahlungsbonus.

Kunden eines Wettlokals zahlen ihren Wetteinsatz und erhalten, wenn die Wette gewonnen wird, ihren Wettgewinn. Bei einem Online Buchmacher mit einem Einzahlungsbonus für Bestandskunden zahlen Sportwetter Geld auf ihr Konto ein und im Anschluss wird ihnen der Wettbonus gutgeschrieben. Somit gibt es für Wettfreunde viele gute Gründe, sich für einen Wettanbieter im Internet zu entscheiden.