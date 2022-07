Karlsruhe: Ferienpraktikum beim Polizeipräsidium Karlsruhe: „ABIns Leben – Zukunft Polizei“

Karlsruhe – Karlsruhe – Eine ganz besondere

Berufsinformationsveranstaltung ausschließlich für Schülerinnen und Schüler, die

im Jahr 2022 oder 2023 ihr Abitur ablegen, bietet das Polizeipräsidium Karlsruhe

während der diesjährigen Sommerferien an.

Vom 15. bis 17. August erhalten dreißig junge Frauen und Männer die Gelegenheit,

den Polizeiberuf im Rahmen eines Ferienpraktikums „hautnah“ zu erleben. Egal ob

beim Besuch des Einsatztrainingszentrums, der Polizeireiterstaffel, der

Polizeihundeführerstaffel oder bei der Landung des Polizeihubschraubers – immer

stehen die Berufsinteressentinnen und -interessenten in der ersten Reihe und

können sich ein eigenes Bild vom Polizeiberuf machen. Zudem stehen bei den

zahlreichen Programmpunkten kompetente Ansprechpartner zur Verfügung, die über

Herausforderungen, Vielfalt und Möglichkeiten des Berufs informieren. In einem

kombinierten Sport- und Intelligenztest können die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer zudem beweisen, dass sie für den Polizeiberuf geeignet sind.

Bewerben können sich angehende Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Stadt-

und Landkreis Karlsruhe. Anmeldeschluss ist der 25. Juli 2022.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.polizei-karlsruhe.de.

Hinweis für Redaktionen: Wir bitten um Veröffentlichung und laden zudem

freundlich ein, das Praktikum medial zu begleiten. Ansprechpartner ist die

Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Karlsruhe, erreichbar unter der

E-Mail-Adresse karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de oder telefonisch unter

0721/666-1661.

64-Jähriger von Taschendieben bestohlen – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Durlach – Bereits am Sonntagmittag (3. Juli) ist ein 64-Jähriger

am Bahnhof Karlsruhe-Durlach Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Gegen 12 Uhr wollte der Geschädigte zusammen mit seiner Begleitung den

Personenaufzug zum Bahnsteig 1 nutzen. Nachdem die beiden den Aufzug betreten

haben, kamen zwei weitere männliche Personen dazu. Sie teilten dem Geschädigten

und seiner Begleitung mit, dass der Aufzug defekt sei. Gutgläubig verließen die

beiden daraufhin gemeinsam mit den unbekannten Männern den Aufzug. Am Bahnsteig

angekommen bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse.

Der 64-Jährige begab sich daraufhin in die Unterführung zurück und konnte die

beiden Männer aus dem Aufzug noch bis zum Ausgang in Richtung Untermühlstraße /

Alte Karlsruher Straße verfolgen. Anschließend entfernten sich die Personen in

unbekannte Richtung.

Am Ende der Unterführung fand der Geschädigte seine Geldbörse auf. Aus dieser

wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: schlank, circa

1,70 und 1,60 Meter groß, arabisches Aussehen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tatverdächtigen

machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer 0721 – 120

160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem

nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Diebstahls

aufgenommen.

Weiterhin warnt die Bundespolizei in diesem Zusammenhang immer wieder vor Trick-

und Taschendiebstählen. Die Täter agieren häufig nicht alleine, sondern zu zweit

oder in kleineren Gruppen. Oftmals werden die Geschädigten von einem Täter durch

Vortäuschen einer Notlage abgelenkt oder es wird ein künstlicher Stau

provoziert. In der Zwischenzeit greift ein weiterer Täter zu. Bis man den

Diebstahl schließlich bemerkt ist es häufig zu spät.

Daher rät die Bundespolizei dazu, Wertsachen immer nah am Körper zu tragen und

nicht aus den Augen zu lassen. Außerdem sollte gerade bei gewissen Situationen,

wie Menschenansammlungen oder räumlicher Enge, die Aufmerksamkeit hochgefahren

werden.

Nähere Informationen, um sich vor Diebstählen zu schützen, finden Sie unter

www.bundespolizei.de unter der Rubrik „Sicher im Alltag“ oder auf

www.stop-pickpockets.eu

Bundespolizei fasst vierfach gesuchten Straftäter

Karlsruhe – Dienstagmorgen (5. Juli) hat die Bundespolizei im Stadtgebiet

Karlsruhe einen vierfach gesuchten und verurteilten Straftäter gefasst.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 48-Jährigen routinemäßig. Hierbei

stellte sich heraus, dass der Mann viermal wegen verschiedener Delikte, unter

anderem Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl, mittels Haftbefehlen gesucht

wurde.

Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von insgesamt circa 1.570 Euro, hätte

der Gesuchte eine Haftstrafe noch abwenden können. Der 48-Jährige verfügte

jedoch nicht über ausreichend Barmittel.

Die Beamten lieferten den Mann in die Justizvollzugsanstalt ein, in welcher er

nun eine Haftstrafe von über 150 Tagen verbüßt.

Karlsruhe – Skateboard-Fahrer verletzt Passantin und spricht Bedrohungen aus

Karlsruhe – Ein 19-jähriger Skateboard-Fahrer war am Dienstagnachmittag

auf der Kaiserstraße unterwegs und verletzte beziehungsweise belästigte

Passanten.

Gegen 13.40 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Skateboard in die Ferse einer

39-Jährigen, wodurch diese zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog.

Außerdem bedrohte er die Frau im Anschluss. Etwa eine Stunde später kam es in

der Kaiserstraße erneut zu Zwischenfällen durch den 19-Jährigen. Polizeibeamte

konnten den Skateboard-Fahrer in der Folge antreffen und vorläufig festnehmen.

Sein Skateboard wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigen Erkenntnisse stand der aus

Somalia stammende Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Zeugen sowie weitere Geschädigt werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0721-6663311 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden.

Karlsruhe – Einbrecher trifft auf Wohnungsinhaber – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte ein Mitglied einer

Wohngemeinschaft am späten Dienstagabend am Lindenplatz in Mühlburg.

Der bislang Unbekannte hebelte 23.15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss der Wohnung

auf und betrat so die Wohnung der Geschädigten. Die Inhaberin des Zimmers war

nicht da. Anders hingegen ihr Zimmernachbar. Dieser lag im Bett als der

Unbekannte das Zimmer betrat. Der 32-jährige Geschädigte konnte den Einbrecher

nur noch von hinten erkennen. Dieser flüchtete auf dem gleichen Weg, nämlich

über das aufgehebelte Badezimmerfenster, wie er in die Wohnung gekommen war.

Der Mann wurde als ungefähr 180 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel

gekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter

der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Karlsruhe-Durlach – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe-Durlach – Eine 39-jährige alkoholisierte Mercedes-Fahrerin war

am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr in Durlach unterwegs.

Sie befuhr zu dieser Zeit die Jean-Ritzert-Straße in Richtung Turmberg und

verlor vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr

Fahrzeug. Nachdem sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr sie ein

kurzes Stück im dortigen Graben, touchierte hierbei die Böschung und überfuhr

ein Verkehrszeichen. Nach der Kollision mit dem Straßenschild kam das Fahrzeug

schließlich zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich die 39-Jährige nach

bisherigen Erkenntnissen bei dem Unfall nur leicht. Da die hinzugerufenen

Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen

Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. In der Folge

musste die 39-Jährige ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Der

entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 8.300 Euro.