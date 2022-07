Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Büro; 16- und 21-jährige Männer in Untersuchungshaft

Mannheim-Neckarstadt – Dienstagnacht, kurz nach 3 Uhr, schlugen zwei Täter

in der Friedrich-Ebert-Straße die Fensterscheibe zu dem Bürogebäude eines

Arbeitsförderungsbetriebs ein.

Die beiden jungen Männer im Alter von 16 und 21 Jahren stiegen in das Gebäude

ein.

Aufgrund eines Zeugenhinweises rückte die Polizei in der Nacht mit mehreren

Funkstreifenbesatzungen an und umstellte zunächst den Gebäudekomplex.

Das Gebäudeinnere wurde anschließend mit einem Polizeihund durchsucht und die

beiden polizeibekannten Täter konnten widerstandslos in dem Gebäude festgenommen

werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden am 05.07.2022 auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle erlassen

und sie wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten

eingeliefert.

Mannheim: 28-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Raubes, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

Mannheim-Neckarstadt – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Mann erlassen. Diesem wird versuchter

Raub und Körperverletzung sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und

Körperverletzung zur Last gelegt.

Der Tatverdächtige soll am Sonntag, den 03.07.2022 gegen 03:00 Uhr in Mannheim,

Karl-Mathy-Straße, einen Passanten aufgefordert haben, ihm Geld zu geben. Als

der Passant dies verneinte, soll der Tatverdächtige ihm unvermittelt mit der

Faust in das Gesicht geschlagen haben. Darauffolgend soll der Tatverdächtige die

Halskette des Passanten, die dieser mit seinen Händen festhielt, gegriffen und

daran gezogen haben, bis sie riss. Anschließend soll er den Passanten erneut

geschlagen und versucht haben, ihm eine Umhängetasche, die dieser quer über

seine Schulter trug, wegzunehmen. Der Passant konnte letztlich seine Halskette

und seine Tasche erfolgreich festhalten. Durch die Angriffe wurde er leicht

verletzt. Der Tatverdächtige ergriff ohne Beute die Flucht.

Am Folgetag, Montag, den 04.07.2022 gegen 13:35 Uhr, wurde der Tatverdächtige

nach dem Klettern auf einem fremden Lkw in der Helmholtzstraße zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zum Zwecke der Personalienfeststellung verbracht. Dort soll

er unvermittelt von einem Stuhl aufgesprungen sein, um in Richtung Tür zu

flüchten. Dabei soll er einen Polizeibeamten gestoßen und mit seinen Fäusten in

Richtung dessen Kopfes geschlagen haben. Weiteren hinzukommenden Polizeibeamten

soll er sich mit erhobenen geballten Fäusten entgegengestellt und um sich

geschlagen haben. Bei der anschließenden Festnahme wurden drei Polizeibeamte und

der Tatverdächtige selbst leicht verletzt.

Am selben Tag gegen 22:47 Uhr soll der Tatverdächtige während einer

routinemäßigen Zellenkontrolle mit erhobener geballter Faust einige Schritte

unaufgefordert aus der Zelle herausgetreten sein. Er wurde von zwei Beamten

ergriffen. Dabei soll er sich gewehrt und gezielt mit der Faust nach einem der

Beamten geschlagen haben, ohne diesen zu treffen. Mit Unterstützung eines

dritten Beamten konnte der Tatverdächtige durch den Einsatz von Pfefferspray in

seine Zelle zurückgeschoben werden.

Der rumänische Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz wurde am gestrigen Dienstag,

den 05.07.2022, beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim

vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr anschließend in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim-Innenstadt: Hochwertige Gegenstände aus PKW entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt – Am frühen Dienstagabend zwischen 17:40 Uhr und 21:45

Uhr wurden aus einem in einem Parkhaus in der Neckarvorlandstraße geparkten Fiat

mehrere Wertgegenstände entwendet. Wie der oder die Täter in das Innere des

Fahrzeugs gelangten ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt. Aus dem Fiat wurden unter anderem mehrere Tablets, ein

Laptop, sowie persönliche Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich

derzeit auf über 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich

unter 0621 1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Kleintierzuchtverein – Zeugen gesucht!

Mannheim – Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr

verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu

einer Gaststätte eines Kleintierzüchtervereins in der Römerstraße und

entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro.

Der oder die Täter hebelten eine Tür der Gaststätte auf und durchwühlten diese

nach stehlenswerten Gegenständen. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld

sowie diverse Einrichtungsgegenstände. Auch einen Zigarettenautomaten brachen

die Unbekannte auf und gelangten so an die darin befindlichen

Zigarettenpackungen. Wie hoch der an dem Automaten entstandene Sachschaden ist,

ist derzeit noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun Zeugen und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Raubüberfall auf Hotel; Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt – Am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr betrat eine bislang

unbekannte Person ein Hotel in den L-Quadraten und forderte unter Vorhalt eines

Messers Bargeld von einer 31 Jahre alten Angestellten. Nachdem diese den

Forderungen nachkam, flüchtete der Täter mit einem hohen dreistelligen

Bargeldbetrag in Richtung Kaiserring. Die 31-Jährige, die unverletzt blieb,

verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Aufgreifen des Täters.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca.180-190 cm groß, gebräunte Haut, schwarze gegelte Haare, dunkle

Augen, weißer Mund-und Nasenschutz, kurze helle Hose, weißes T-shirt ohne

Aufdruck, Badeschuhe der Marke „Nike“. Der Täter führte eine Art beigefarbene

Papiertüte mit sich.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und dessen weiterer

Fluchtrichtung geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Seckenheim: Brand eines Mähdreschers

Mannheim – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es an einer

in Betrieb befindlichen Heuballenpresse zu einer Brandentwicklung, die sich auf

das umliegende Feld ausweitete. Die Heuballenpresse konnte von der Zugmaschine

abgekoppelt werden, so dass diese unversehrt blieb. Das Feuer griff auf ca.

3000qm der angrenzenden Fläche eines Getreidefelds über bevor es von der

Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000

Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.