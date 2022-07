Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Fahrrad; Polizei sucht Geschädigten

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Samstag, 07.05.2022, konnten

drei jugendliche Fahrraddiebe im Alter von jeweils 17 Jahren in Wiesloch,

Bahnhof, nach Fahrraddiebstählen durch die Polizei der Tat überführt werden.

Zwei Fahrräder wurden dabei von der Polizei sichergestellt.

Zwischenzeitlich konnte eines der beiden Räder dem Geschädigten wieder

zurückgegeben werden. Das zweite Rad befindet sich noch bei der Polizei und der

Geschädigten wird noch gesucht.

Das entwendete Fahrrad wird wie folgt beschrieben: Marke Scott, Modell

Windriver, Farbe Rosa/ Schwarz, 21 Gänge

Der Geschädigte, dem sein Fahrrad vor dem 07.05.2022 in Wiesloch, Bahnhof,

Walldorfer Seite, entwendet wurde, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Telefonnummer 06222 5709-0 (rund-um-die-Uhr) oder mit dem

Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227 8419990 (während der

Bürozeiten) zu wenden.

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte

im Zeitraum von Samstag, den 02.07.2022, gegen 16:00 Uhr bis Montag, den

04.07.2022, gegen 07:30 Uhr einen in der Hölderlinstraße abgestellten Fiat und

flüchtete unerkannt. Der Täter beschädigte an dem Auto den linken Außenspiegel

sowie die Fahrertür und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro.

Der Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Auffahrunfall auf der A5; zwei Lkw beteiligt; Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet, verursachte am

gestrigen Dienstag, gegen 14:45 Uhr ein Lkw (zulässiges Gesamtgewicht 12 Tonnen)

auf der Autobahn A5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autokreuz

Walldorf einen schweren Unfall mit einem weiteren Lkw. Beide Fahrzeuge fuhren

auf dem rechten Fahrstreifen, der dreispurigen Autobahn.

Auf Höhe von Sankt Leon-Rot, fuhr der hintere Lkw aus bislang noch unbekannten

Gründen mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Zuvor hatte

der Fahrer vermutlich noch versucht, nach rechts in Richtung Standstreifen

auszuweichen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 65-jährige Unfallverursacher in seinem

Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch Kräfte der

Feuerwehren Kronau und Waghäusel aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten und

geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet. Die

Erstversorgung des Schwerverletzten erfolgte durch Rettungskräfte und einen

Notarzt. Der Mann kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger

Krankenhaus.

Zwischenzeitlich besteht für den 65-Jährigen keine Lebensgefahr mehr. Der

42-jährige Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von circa 60.000 Euro.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Autobahn in Fahrrichtung

Norden zeitweise voll gesperrt und es kam zu einem Rückstau von bis zu 10

Kilometer. Nach und nach wurden die Fahrstreifen ab 16 Uhr bis gegen 19:30 Uhr

durch Polizeibeamte des Verkehrsdiensts, Außenstelle Walldorf, freigegeben.

Reilingen / BAB 6: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Tanklastzugs

Reilingen – Seid 19.00 Uhr sind die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn

abgeschlossen und alle Fahrstreifen sind wieder befahrbar. Zum

Gesundheitszustand der verletzten Personen und zum entstanden Gesamtschaden

liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der am Unfall beteiligte

Tanklastzug wurde durch die Feuerwehr stetig gekühlt, bis er von der Autobahn

entfernt werden konnte. Durch die Sperrmaßnahmen kam es zu einer Staubildung von

bis zu 8 Km Länge.