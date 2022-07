Heidelberg-Ziegelhausen: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses – Rettungshubschrauber im Einsatz – Straße derzeit voll gesperrt

Heidelberg-Ziegelhausen – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit

Beteiligung eines Linienbusses ist die L 596 (Peterstaler Straße) zwischen

Wilhelmsfeld und Heidelberg-Ziegelhausen derzeit voll gesperrt. Polizei,

Feuerwehr und Rettungsdienste sind derzeit am Unfallort eingesetzt. Auch ein

Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden

mehrere Personen verletzt. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen und zur Zahl

der Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Heidelberg-Ziegelhausen – Ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung

eines Linienbusses ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag im Heidelberger

Stadtteil Ziegelhausen.

Ein Linienbus der BRN war gegen 13.45 Uhr auf der L 596 (Peterstaler Straße) von

Wilhelmsfeld in Richtung Ziegelhausen unterwegs. An der Bushaltestelle „Grüner

Baum“ musste der Fahrer des Gelenkbusses wegen eines Defekts an einer der

hinteren Einstiegstüren das Fahrzeug verlassen. Währenddessen setzte sich das

Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern

führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf in die

Fassade eines Anwesens in der Wilhelmsfelder Straße.

Nach momentanem Kenntnisstand wurden 18 Personen verletzt, davon mindestens eine

Person schwer. Acht Verletzte wurden nach Erstversorgung durch Notarzt und

Rettungskräfte mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Eine

schwerverletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern derzeit noch an. Ein

Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Derzeit ist die L 596 zwischen

Wilhelmsfeld und Ziegelhausen voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer

werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.