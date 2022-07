Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht langen Stau

A 61/Bingen – Zu massiven Verkehrsbehinderungen und zu einem langen Stau

führte ein Verkehrsunfall heute Morgen gegen 6:35 Uhr auf der A 61 in

Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe Bingen. Dort befuhr nach bisherigen

Erkenntnissen ein Baustellen-Transporter mit mehreren Insassen vermutlich

unberechtigt den Seitenstreifen der A 61 in Höhe des Anschlusses Bingen-Mitte.

Als dort ein 67-jähriger Fahrer eines PKW auffahren wollte, kam es aus bislang

nicht bekannter Ursache zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Hierdurch

geriet der Transporter auf die reguläre rechte Fahrspur und rammte dort den LKW

eines 50-jährigen Fahrers, der dort gerade fuhr. Dieser wiederum wollte, um den

Unfall zu vermeiden, nach links ausweichen und stieß dabei mit dem PKW eines

31-jährigen Mannes zusammen. Hierdurch wurde dessen PKW zwischen dem LKW und der

Mittelschutzplanke eingeklemmt. Der Fahrer des Transporters entfernte sich

zunächst von der Unfallstelle. Der Transporter konnte jedoch an der nächsten

Ausfahrt festgestellt werden. Einige der Insassen, die zu Fuß zur Unfallstelle

gelaufen kamen, machten widersprüchliche Angaben zu der Person, die den

Transporter gefahren haben soll. Letztendlich konnte die Polizei einen

31-jährigen Mann ermitteln, der als Fahrer des Transporters in Betracht kommt.

Dieser mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch

den Unfall entstand am Transporter ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Am PKW des 67-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 1000 Euro. Der

Sachschaden am LKW wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Am PKW des 31-jährigen

vierten Unfallbeteiligten wird die Schadenshohe auf ca. 6000 Euro geschätzt. Den

Schaden an der Mittelschutzplanke beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der

Unfall verursachende Transporter und der zuletzt eingeklemmte PKW mussten

abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Zunächst wurde der

Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, dann über die

linke Spur. Dennoch bildete sich ein Rückstau über etwa 15 Kilometer, an dessen

Ende sich in Höhe der Anschlussstelle Stromberg am Stauende ein weiterer

Auffahrunfall ereignete, bei dem es allerdings bei Sachschäden blieb. Verletzt

wurde niemand. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun den

Unfallhergang und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter

06701-9190.

Werkzeuge sichergestellt – Eigentümer gesucht

Mainz-Oberstadt – Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vom Gemeinsamen

Sachgebiet für Jugendkriminalität der Polizeidirektion Mainz führen derzeit ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mehrerer hochwertiger Werkzeuge. Bereits

im März 2022 konnten die Ermittler:innen bei einem 17-jährigen Täter in der

Mainzer-Oberstadt mehrere gestohlene Werkzeuge sicherstellen. Von einem

mutmaßlich gestohlenen Werkzeugkoffer mit hochwertigem Inhalt, konnte allerdings

bis dato kein Eigentümer ermittelt werden. Auf den angehängten Fotos ist der

Koffer abgebildet. Der Eigentümer wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen

Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131 58610-50 oder 06131 58610-42 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz Mombach – Überwachung Durchfahrtsverbot an Haltestelle Zwerchallee

Mainz – An der Kreuzung Hauptstraße – Hattenbergstraße besteht vor der

Zufahrt zu einem Glasproduktions-Unternehmen ein Durchfahrtsverbot für den

Individualverkehr. Diese Durchfahrt wird jedoch oftmals als Abkürzung und

Umfahrung der ampelgeregelten Fahrbahn genutzt. Während einer Überwachung am

Montagabend (05.07.22) haben zahlreiche Autofahrer diese Abkürzung genutzt und

wurden angehalten. Sie mussten ein Bußgeld in Höhe von 50,- EUR entrichten. Das

Durchfahrtsverbot schützt in diesem Bereich insbesondere Fußgänger und Radfahrer

und soll den Zufahrtsbereich zum Werksgelände freihalten.

Mainz Rheinallee – Radunfall an nicht abgesicherter Baustelle

Mainz – Eine 63-jährige Radfahrerin biegt Montagmittag (05.07.22) aus der

Kurfürstenstraße auf den Radweg der Rheinallee ein. Unmittelbar hinter der

Einmündung finden Bauarbeiten statt. Zum Unfallzeitpunkt spannte sich ein Kabel

zwischen einem Bagger und einem Hügel Erdaushub über den Geh- und Radweg. Dieses

Kabel führte zum Sturz der Radfahrerin. Gefahrenhinweise waren nicht erkennbar.

Sie erlitt bei dem Sturz Verletzungen an den Knien, benötigte aber keine

medizinische Behandlung. Die Gesamtumstände sind nun Gegenstand der

Ermittlungen.

Fahrradfahrer schwer verletzt – Unfallhergang unbekannt

Mainz-Altstadt – Am Dienstagabend wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer in

der Mainzer Innenstadt schwer verletzt aufgefunden. Gegen 22:15 Uhr fanden

Zeugen den verletzten Fahrradfahrer auf der Fahrbahn der Quintinsstraße,

unmittelbar vor der Ein- und Ausfahrt des dortigen Parkhauses vor. Vom

alarmierten Rettungsdienst musste der Mann zur weiteren Behandlung in eine

Klinik eingeliefert werden und hat keine Erinnerung mehr wie es zu dem Vorfall

kam. Der Verkehrsunfall wurde von einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers

aufgenommen, allerdings konnte auf Grund der derzeitigen Spurenlage noch nicht

nachvollzogen werden, ob der 52-Jährige alleine zu Fall kam oder ob ein

Fremdverschulden vorliegen könnte. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schafe auf A 61

A 61/Daxweiler – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim am 5.7.2022 gegen 5:40 Uhr eine Schafherde auf der Fahrbahn der A

61 im Bereich der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West. Bei der Nachschau durch

Beamte der Polizei konnte die Schafherde im hinteren Bereich des

Tankstellengeländes festgestellt. Dorthin hatten inzwischen zwei zufällig

hinzugekommene Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterkraftverkehr die Tiere

getrieben. Der inzwischen verständigte Schäfer sammelte seine Tiere ein und

trieb sie durch eine Unterführung unter der Autobahn wieder zurück in ihr

Gehege.

Auffahrunfälle im Baustellenbereich fordern Leichtverletzte

A 61/Rheinböllen – Zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten kam es am

5.7.2022 gegen 16:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz im

Baustellenbereich bei Rheinböllen. Dort musste ein 39-jähriger PKW-Fahrer, der

die linke Fahrspur benutzte, nach eigenen Angaben eine Vollbremsung durchführen,

weil ein LKW, der auf der rechten Fahrspur fuhr, plötzlich nach links gelenkt

wurde. Ein dem 39-Jährgen folgender 37-jähriger PKW-Fahrer konnte nicht mehr

rechtzeitig reagieren und fuhr dem 39-Jährigen auf. Der 39-Jährige und sein

64-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 1000 Euro. Am PKW des 37-Jährigen, der aufgefahren war, entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der oder die verantwortliche Fahrer*in des LKW fuhr

jedoch weiter.

Bereits gegen 14:30 Uhr war es im gleichen Baustellenabschnitt, jedoch in

Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Auffahrunfall gekommen. Dort fuhr ein

49-jähriger PKW-Fahrer auf den vorausfahrenden PKW eines 48-jährigen Mannes auf,

als dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Der 49-Jährige blieb unverletzt, an

seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Fahrer des

vorausfahrenden Autos wurde leicht verletzt. An seinem PKW entstand Schaden in

Höhe von ca. 1000 Euro. Beide PKW noch auf die Tank- und Rastanlage

Hunsrück-West fahren. Es kam zunächst zu einem Rückstau. Da dort der

angeforderte Rettungswagen zunächst auch im Stau stand, wurde zusätzlich ein

Rettungshubschrauber entsandt. Dieser konnte jedoch wieder unverrichteter Dinge

abfliegen, da der Rettungswagen dann zeitgleich erschien.

PKW-Fahrer unter Dorgeneinfluss

A 61/Stromberg – Bei der Kontrolle eines 33-jährigen PKW-Fahrers am

5.7.2022 gegen 12:45 auf der A 61 bei Stromberg stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Der Mann zeigte

während der Kontrolle Anzeichen auf die Beeinflussung durch Drogen. Ein

durchgeführter Vortest verlief positiv. Der 33-Jährige musste mit zur

Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt

untersagt. Es erwarten ihn nun entsprechende Anzeigen. Sein Beifahrer konnte die

Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Verkehrsunfallflucht in Münster-Sarmsheim

Bingen

Zwischen Samstag den 02.07.2022 – 16:30 Uhr und Montag den 04.07.2022 gegen 11:00 Uhr kam es in 55424 Münster-Sarmsheim in der Rheinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei steifte der unbekannte Unfallverursacher einen unbesetzten, am Straßenrand geparkten PKW. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Brand eines Verteilerkastens

Laurenzigasse

55411 Bingen am Rhein, Laurenzigasse, 06.07.2022, 01:30 Uhr

Über die Feuerwehrleitstelle wurde ein brennender Verteilerkasten gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte der besagte Stromkasten festgestellt werden, der durch die Beamten mit eigenem Feuerlöscher abgelöscht wurde. Der Spurenlage im Innern des Stromkasten nach zu urteilen, könnte eine technische Ursache wahrscheinlich sein.

Brand auf Lagerplatz

Weiler. Stromberger Straße

55413 Weiler bei Stromberger Straße, 05.07.2022, 18:39 Uhr

Der Polizei wurde ein Brand in Weiler gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits gelöscht. Bei dem Brandort handelte es sich um einen Lagerplatz für Baumaterial; die angrenzende Garage wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Lediglich ein Baucontainer sowie eine Baustellenabsperrung aus Holz wurden durch den Ruß geschwärzt. Als Brandursache wird derzeit von einer achtlos weggeworfenen Zigarette ausgegangen.

Unfall mit Personenschaden, Verursacher geflüchtet

Schultheiß-Kollei-Straße

55411 Bingen am Rhein, Schultheiß-Kollei-Straße, 05.07.2022, 17:40 Uhr

Beim Ausparken im Bereich des REWE Marktes stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine 54 jährige Fußgängerin. Diese erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen im Bereich der Wade und der Kniebeuge. Der Verursacher hielt kurz an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, obwohl ihm die Geschädigte deutliche Handzeichen gab. Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges wurde wie folgt beschrieben.: männlich, 50 bis 60 Jahre alt, schlanke Figur, graue kurze Haare, etwas längerer Bart, Brille. Hinweise bitte an die Polizei 06721/905-0.

Unfallflucht

Veronastraße

55411 Bingen am Rhein, Veronastraße, 05.07.2022, 07:00 Uhr bis 05.07.2022, 16:20 Uhr

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes A-Klasse am hinteren linken Stoßfänger. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei 06721/905-0.