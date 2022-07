Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

Worms (ots) – Mit über 2 Promille war ein 54-jähriger Wormser am gestrigen

Dienstag auf einem Kleinkraftrad ohne Führerschein unterwegs. Gegen 20:25 Uhr

wurde der Fahrer durch eine Streife der Polizei Worms in der Hermannstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Sofort fiel auf, dass der 54-Jährige merklich

alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Darüber hinaus war der alkoholisierte Fahrer nicht in Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun

in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne

Fahrerlaubnis verantworten.

E-Bike gestohlen

Worms (ots) – Zum Diebstahl eines E-Bikes kam es am 04.07.2022 in der Zeit von

12:40 Uhr bis 22:00 Uhr am Hauptbahnhof. Ein 40-jähriger Wormser stellte sein

Rad dort ab und sicherte es mittels Kettenschloss. Als er an den Abstellort

zurückkehrte, war das E-Bike nicht mehr aufzufinden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.