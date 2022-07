Polizeijahrgang legt Prüfung ab – Achtung Kontrolle!

Westpfalz (ots) – In den nächsten zwei Wochen wird es in der Westpfalz vermehrt

Verkehrskontrollen geben. Der Grund: Angehende Polizisten des 25.

Bachelor-Studiengangs der Hochschule der Polizei legen ihre praktische Prüfung

in diesem Themenbereich ab. Insgesamt 41 Kommissar-Anwärterinnen und -Anwärter

müssen dafür das Gelernte bei Kontrollen unter ganz realen Alltags-Bedingungen

unter Beweis stellen.

Die Prüfungen werden nicht alle an einem Tag, sondern verteilt über den

zweiwöchigen Zeitraum an unterschiedlichen Örtlichkeiten zwischen

Kaiserslautern, Landstuhl, Zweibrücken, Pirmasens und Waldfischbach

durchgeführt. An allen Kontrollstellen werden neben den „Prüflingen“ auch ihre

jeweiligen Praxis-Anleiter sowie Prüfer aus den Reihen der rheinland-pfälzischen

Polizei vor Ort sein und das Verhalten des künftigen Polizeijahrgangs unter die

Lupe nehmen. – Deshalb schon vorweg eine kleine „Entwarnung“: Was auf den ersten

Blick vielleicht aussieht wie ein polizeilicher Großeinsatz, könnte einfach eine

Prüfungssituation sein.

Wir drücken allen angehenden Polizistinnen und Polizisten für die Prüfung unsere

Daumen und wünschen gutes Gelingen! |cri

Wer kam wem in die Quere?

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall in der Fischerstraße ist am

Dienstagabend ein Rollerfahrer verletzt worden. Die Beteiligten machten

anschließend unterschiedliche Angaben zu den genauen Abläufen. Die Polizei sucht

deshalb Zeugen, die kurz nach halb 7 zwischen Fischerstraße und Messeplatz

unterwegs waren und möglicherweise den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen.

Fest steht bislang nur, dass der Roller- und der Smart-Fahrer auf zwei

Fahrstreifen nebeneinander unterwegs waren und sich in die Quere kamen. Durch

die Kollision stürzte der 56-Jährige mit seinem Roller und zog sich Verletzungen

an Schulter, Arm, Hand und Knie zu. Der 60-jährige Smart-Fahrer blieb

unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. |cri

Die Aufmerksamkeit auf sich gezogen

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein

E-Scooter-Fahrer, den die Polizei am späten Dienstagabend in der Friedenstraße

stoppte. Als die Beamten den 30-Jährigen kontrollieren wollten, fiel ihnen

dessen Alkoholfahne auf. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,03

Promille. Ein weiterer Test auf der Dienststelle bestätigte diesen Wert.

Doch damit nicht genug: An dem Elektroroller war kein Versicherungskennzeichen

angebracht. Darauf angesprochen, gab der 30-Jährige zu, dass für den Scooter

aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Mann wird deshalb sowohl

wegen der Trunkenheitsfahrt als auch wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Nur wenige Minuten später fiel Polizeibeamten in der Fruchthallstraße ein

geparkter Pkw auf, an dem die Scheinwerfer kurz ein- und gleich wieder

ausgeschaltet wurden. Als die Streife sich daraufhin den Mann auf dem Fahrersitz

genauer anschaute, stellte sie fest, dass der 25-Jährige alkoholisiert war. Er

versicherte jedoch, nicht zu fahren, sondern lediglich auf jemand zu warten.

Vorsorglich wurde das Fahrzeug verschlossen und der Schlüssel sichergestellt.

Der junge Mann kam jedoch kurze Zeit später mit einem nüchternen Begleiter zur

Wache, um die Schlüssel wieder abzuholen.

Bereits am Nachmittag hatte eine Streife in der Mannheimer Straße einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er typische Anzeichen von

Drogenkonsum zeigte. Der 32-Jährige hatte gegen 15.45 Uhr die Aufmerksamkeit der

Polizeibeamten auf sich gezogen, und wegen der eindeutigen „Signale“ während der

Kontrolle wurde er mit zur Dienststelle genommen. Auf dem Weg dorthin gab der

Mann bereits zu, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Ein Urintest bestätigte,

dass er auch an diesem Tag unter dem Einfluss des Rauschmittels stand. Auf den

32-Jährigen kommen deshalb Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie

wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Der gemietete E-Scooter

wurde sichergestellt.

Auch in der Gottlieb-Daimler-Straße kontrollierten Polizeibeamte am

Dienstagabend einen jungen Mann, der ihnen ins Auge gefallen war. Der 24-Jährige

räumte dabei ein, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Weil die Überprüfung

seiner Personalien ergab, dass er schon einmal wegen einer Trunkenheitsfahrt

aufgefallen ist, und in der Nähe mehrere E-Scooter herumstanden, wurde dem Mann

vorsorglich eine Fahrt untersagt. Betäubungsmittel wurden bei dem 24-Jährigen

nicht gefunden. Er durfte zu Fuß von dannen ziehen…

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen weiteren Mann

aus dem Stadtgebiet. Der 58-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch in der Mainzer

Straße mit seinem Kleinkraftrad in eine Verkehrskontrolle geraten. Er konnte

keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Eine Überprüfung seines Zweirads auf dem

Rollenprüfstand ergab, dass der Roller eine Geschwindigkeit von 30 km/h

erreicht. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel

sichergestellt. |cri

Diebe mit Anrempeltrick erfolgreich

Kaiserslautern (ots) – Professionell und trickreich sind am Montag 04.07.2022 zwei Diebe auf dem St.-Martins-Platz vorgegangen. Sie erspähten zwischen 21:30-22 Uhr einen 37-Jährigen, rempelten den Mann an und griffen unbemerkt zu. Wenige Minuten nach der vermeintlich unbeabsichtigten Begegnung bemerkte das Opfer, dass seine Bauchtasche weg war.

Die Täter waren mit ihrem Anrempeltrick erfolgreich, die Ablenkung geglückt. Unbemerkt nutzen sie die Gelegenheit, um die Tasche zu stehlen. Ob die Täter dazu geschickt den Verschluss öffneten oder den Bauchgurt einfach durchschnitten, steht nicht fest. Die Diebe erbeuteten Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente.

Täterbeschreibung:

Von den Tätern ist bekannt, dass sie beide etwa 20 Jahre alt sein könnten.

Der kleinere hat eine schmale Statur und ist ca. 1,80 Meter groß. Er hat kurze, helle Haare. Der Verdächtige war mit einer schwarzen Cargo-Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Der andere Mann ist etwas größer, ungefähr 1,85 Meter bis 1,90 Meter. Er hatte längere und nach hinten, mit Gel frisierte Haare. Der Mann war mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Männer in der Altstadt aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto unverschlossen – Laptop und Geld weg

Kaiserslautern (ots) – Wir können es offenbar nicht oft genug sagen: Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen, egal, wo der Wagen steht und egal, wie lange Sie weg sind. Auch die eigene Einfahrt vorm Haus ist keine “Garantie”, dass sich Diebe nicht doch am Fahrzeug vergreifen.

Ein aktuelles Beispiel: Aus der Dresdener Straße meldete ein Anwohner am Dienstagmorgen, dass sein Pkw über Nacht durchwühlt wurde und sein Laptop samt Tasche sowie sein Geldbeutel inklusive Bargeld, Papiere und Karten gestohlen wurden.

Der Wagen stand zwar direkt vor seinem Haus der 40-Jährige hatte ihn jedoch nicht abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag 04.07.2022 um 21.45 Uhr und Dienstag 05.07.2022 um 07.25 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Laptop und Geldbeutel dürften “futsch” sein, zumal Versicherungen in der Regel nicht für Gegenstände haften, die im Fahrzeuginnenraum abgelegt sind. Deshalb noch einmal unser dringender Appell: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor Andere es für Sie tun. |cri

Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots) – Weil sie offenbar einen Moment unaufmerksam war, hat eine

Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Lauterstraße einen Unfall verursacht

und dadurch zwei Autos aufeinander geschoben. Die Folgen: Eine Leichtverletzte,

drei beschädigte Autos und Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 39-Jährige kurz vor 18 Uhr mit ihrem

Citroen Aircross von der Berliner Straße kommend stadteinwärts, als die beiden

Fahrzeuge vor ihr wegen der Rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt bremsen und

anhalten mussten. Die Citroen-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und

krachte dem bereits stehenden BMW Cooper aufs Heck. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde dieser auf den davor haltenden Pkw geschoben.

Die 30-jährige Cooper-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie

klagte anschließend über Rücken- und Kopfschmerzen An allen drei Fahrzeugen

entstanden entsprechende Schäden im Front- und/oder Heckbereich. Der Citroen der

Verursacherin wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und

abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

|cri

Phishing-Mail: Betrüger erbeuten etwa 66.000 Euro

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (Kreis Kusel) (ots) – Eine 61-Jährige ist Opfer

von Betrügern geworden. Die Täter brachten die Frau um etwa 66.000 Euro.

Anfang Juli erhielt die 61-Jährige eine E-Mail, angeblich von ihrer Sparkasse.

Dass es sich um eine gefälschte Nachricht handelte, erkannte die Angeschriebene

zunächst nicht. Die Betrüger forderten die Frau auf, ihre Anmeldedaten für das

Online-Banking auf einer Internetseite einzugeben. Ein Link dorthin befand sich

in der E-Mail. Dann erfolgte ein Anruf, angeblich von einem Mitarbeiter der

Sparkasse. Er forderte von der Frau mehrere Codeeingaben und die dazugehörigen

TAN-Nummern. Die 61-Jährige erfüllte sämtliche Forderungen. Bis der Betrug

aufflog, gelang es den Tätern circa 66.000 Euro von den Konten ihres Opfers

abzubuchen. Jetzt ermittelt die Polizei und warnt: Täglich sind solche

Phishing-Mails im Umlauf! Achten Sie deshalb beim Öffnen von E-Mails unbedingt

darauf, von wem sie kommen und ob Sie dem Absender vertrauen können. Vorsicht

ist insbesondere dann geboten, wenn die Nachricht irgendwelche Links oder

angehängte Dateien enthält. Lassen Sie sich dabei auch nicht von der „Optik“ der

E-Mail täuschen – Betrüger können auch die Logos und Schriftzüge bekannter

Institutionen, Banken, Versicherungsunternehmen und dergleichen nachahmen und

dadurch auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, die Mail sei „echt“. Oftmals

lässt sich aber auf den zweiten Blick – zum Beispiel an der Mailadresse des

Absenders – erkennen, wer tatsächlich dahintersteckt. Um sich besser gegen die

Fallen der Betrüger schützen zu können, sollten Sie wissen, dass Kreditinstitute

vertrauliche Daten niemals per E-Mail von Ihnen anfordern werden. Tipps, wie Sie

sich besser schützen können, und auch eine Checkliste für den Ernstfall finden

Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de |erf

Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Auf dem

Parkplatz eines Baumarktes in der Hohenecker Straße ist am Montagmorgen ein Auto

beschädigt worden. Möglicherweise beim Ein- oder Ausparken stieß ein Unbekannter

mit seinem Fahrzeug gegen eine Seitentür des Wagens. Ohne sich um den Schaden zu

kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des

Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Alkohol trinken und E-Scooter fahren? Stopp!

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Montag hat die Polizei in der Innenstadt

zwei Trunkenheitsfahrten verhindert.

Kurz nach Mitternacht fielen einer Polizeistreife in der Spittelstraße zwei

Männer auf. Die beiden im Alter von 26 Jahren wollten gerade jeweils einen

E-Scooter starten. Noch vor Fahrtantritt stoppte die Polizei die Männer. Während

der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Nachtschwärmer alkoholisiert

waren. Die Fahrt wurde ihnen untersagt. Die Beamten zeigten die möglichen

Konsequenzen auf: Gefahr für sich und andere, Strafverfahren, möglicherweise

Führerscheinentzug … Einsichtig und zu Fuß setzten die Männer ihren Weg fort.

Die Elektroroller blieben stehen. |erf