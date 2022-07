Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Drei Unbekannte raubten unter Vorhalt eines Messers am Mittwoch 06.07.2002 kurz nach 11:30 Uhr einem 21-Jährigen in der Pfaustraße Bargeld und eine Armbanduhr. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Sternstraße. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Die Täter werden als Mitte bis Ende 20 geschätzt, waren um die 1,80 m groß und hatten dunkle Haare. Sie waren mit schwarzen Jogginganzügen und schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.