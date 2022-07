Gewässerverunreinigung auf der Fulda

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Niestetal (ots) – Am heutigen Dienstag, den 05.07.2022, gegen 17:10 Uhr, kam es

zu einem Unfall beim Einwassern eines Sportbootes an der Fulda bei Niestetal.

Hierbei rutschte das Sportboot an der Slipanlage eines Wassersportvereins vom

Bootstrailer und wurde am Antrieb beschädigt. Es traten ca. 3-4 Liter

Betriebsmittel aus, die einen etwa 30qm großen Ölfilm auf der Fulda bildeten.

Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre und Ölbindemittel ausgebracht. Die

Straftat der Gewässerverunreinigung gegen den Sportbootbesitzer bearbeitet der

zuständige Wasserschutzpolizeiposten Kassel.

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bebra-Weiterode. Am Dienstagabend (05.07.), gegen 18 Uhr, befuhren eine 80-jährige Daimler-Fahrerin aus Bebra, ein 34-jähriger VW-Fahrer aus Amtsberg (Erzgebiergskreis) und ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Bebra die L 3250 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Am Eingang des Bahntunnels musste die 80-Jährige ihr Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer aus Amtsberg hielt hinter der Daimler-Fahrerin an. Der 21-jährige Krad-Fahrer bemerkte die Bremsmanöver vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw aus Amtsberg auf. Dabei stieß er gegen das Fahrzeugheck und stürzte anschließend über die Beifahrerseite auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde der 21-Jährige schwerverletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Tankbetrug an der A7 und diverse weitere Delikte

Kirchheim. Am frühen Dienstagmorgen (05.07.), gegen 2:45 Uhr, tankte ein 33-jähriger Mann aus Stadtallendorf einen blauen VW Golf an einer Tankstelle im Bereich der Motelstraße und entfernte sich anschließend, ohne den erworbenen Kraftstoff zu bezahlen, mit seinem Pkw über die A7 auf die A4 in Richtung Osten. Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld konnte das Fahrzeug schließlich auf der Autobahn festgestellt und an einer Abfahrt abgeleitet und kontrolliert werden. Neben dem bereits bekannt gewordenen Tankbetrug stellten die Beamten außerdem fest, dass die Kennzeichen nicht auf den VW Golf zugelassen waren und der Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch das Fahrzeug selbst war seit Längerem außer Betrieb gesetzt.

Da zudem der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 33-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Das Fahrzeug wurde zudem vorläufig sichergestellt, da der Stadtallendorfer bislang keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Die Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld dauern weiterhin an.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Unfall beim Abbiegen

Ludwigsau. Am Dienstag (05.07.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem Fahrzeug die Straße „Forsthausweg“ aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld (B27). Eine 48-jährige Frau aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg der Hersfelder Straße (B27) aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Bebra. Beim Einbiegen stieß die Pkw-Fahrerin aus aktuell noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin zusammen. Die Zweiradfahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Dienstag (05.07.), gegen 14 Uhr, parkte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld ihren roten Skoda Fabia auf dem Parkplatz einer Bank in der Landecker Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer rangierte nach derzeitigen Erkenntnissen aus der rechts daneben befindlichen Parklücke. Dabei touchierte der er mit dem linken Heckstoßstangenbereich den rechten Heckstoßstangenbereich des Skoda Fabia. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall bei Herbstein

Am Mittwochvormittag (06.07.) war es auf der K109 zwischen Lanzenhain und Herbstein zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen gekommen – wir berichteten.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 82-jährige Frau aus Herbstein mit einem Toyota von Lanzenhain kommend in Richtung Herbstein. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Mann aus Herbstein mit einem Sprinter die Fahrbahn in entgegengesetzte Richtung. Aus noch unklarer Ursache geriet das Fahrzeug der Vogelsbergerin dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Kleintransporter des 40-Jährigen. Beide Fahrzeugführenden wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge, ist die Fahrbahn derzeit noch vollgesperrt. Es ist aktuell noch unklar, wie lange die Sperrung andauern wird.

Es entstand außerdem Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Dieseldiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Marie-Curie-Straße in der Nacht auf Dienstag (05.07.) mehrere hundert Liter Diesel von einer Baustelle. Dazu hebelten die Täter einen Kraftstoffbehälter auf und pumpten Diesel im Wert von circa 600 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengelände

Dipperz. In der Gewerbestraße drangen Unbekannte zwischen Montagmittag (04.07.) und Dienstagmorgen (05.07.) in ein Firmengelände ein, stahlen Autoschlüssel sowie Nothammer aus einem Container und beschädigten mehrere Kraftomnibusse. Es entstand circa 25.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kapelle

Hilders. Zwischen Montagmittag (04.07.) und Dienstagmittag (05.07.) brachen Unbekannte ein Fenster einer Kapelle in der Straße „Am Michaelshof“ auf. Die Täter durchsuchten die Sakristei nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de