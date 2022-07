Gegenstände auf Zeltdach geworfen,

Kronberg, Mauerstraße, Steinstraße, 06.07.2022, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter zwei Gegenstände auf das Zeltdach der Bühne in der Steinstraße geworfen. Die beiden gegen 01.00 Uhr aus Richtung der Mauerstraße geworfenen Getränkekrüge prallten vom Zeltdach ab und landeten auf der Straße, wo sich aufgrund der dort stattfindenden Veranstaltung noch mehrere Personen aufhielten. Ein Besucher wurde durch eine Scherbe leicht am Bein verletzt. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Rohbau von Dieben heimgesucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Im Wiesengrund, 04.07.2022, 17.00 Uhr bis 05.07.2022, 08.00 Uhr,

(pl)In der Straße „Im Wiesengrund“ in Ober-Erlenbach wurde in der Nacht zum Dienstag ein Rohbau von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zum im Bau befindlichen Haus und entwendeten Werkzeuge, Arbeitsmaschinen sowie mehrere Pakete Parkett im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit der Beute ergriffen die Diebe dann unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Einbruch in Gaststätte,

Oberursel, Königsteiner Straße, 04.07.2022, 00.30 Uhr bis 01.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in Oberursel in eine Gaststätte in der Königsteiner Straße eingebrochen. Die Täter drangen zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und brachen anschließend einen Wandtresor aus der Verankerung, mit welchem sie dann die Flucht ergriffen. Einer der Einbrecher soll groß gewesen sein und eine blaue Hose mit weißen seitlichen Streifen, eine blaue Jacke sowie einen Rucksack getragen haben. Ein zweiter Täter sei schlank gewesen und habe dunkle Kleidung, eine Baseballmütze, eine OP-Maske sowie einen dunklen Rucksack getragen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Beim versuchten Einbruch erwischt,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Landwehrweg, 06.07.2022, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurden vier Personen in Dornholzhausen beim versuchten Einbruch in einen Kiosk im Landwehrweg erwischt. Das Quartett hatte sich um kurz nach 01.00 Uhr an einer Tür des Kiosks zu schaffen gemacht. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen erwischt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Eine beteiligte Person soll männlich, ca. 1,80 Meter groß sowie dünn gewesen sein und schwarze lange Haare mit einem Mittelscheitel gehabt haben. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt, eine graue Hose und weiße Schuhe. Ein weiterer männlicher Täter soll mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Zu den beiden anderen Personen ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kleidung trugen.

Lagerfeuer verursacht Brand,

Königstein, Mammolshain, Verlängerung Schwalbacher Straße, 05.07.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Obstbaumwiese in der Verlängerung der Schwalbacher Straße in Mammolshain zu einem Flächenbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 75-jähriger Mann ein Lagerfeuer im Bereich der Wiese entzündet, welches sich schließlich über die Feuerstelle hinaus ausbreitete und außer Kontrolle geriet. Der Flächenbrand wurde von den verständigten Feuerwehren bekämpft und gelöscht. Durch das Feuer wurde eine große Wiesenfläche in Mitleidenschaft gezogen, die Bäume blieben augenscheinlich unversehrt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren hatten der 75-Jährige sowie ein an der Örtlichkeit vorbeikommender Mann Löschversuche unternommen, wobei der Senior leicht verletzt wurde.

Fahrradfahrerin verletzt,

Oberursel, Lessingstraße, 05.07.2022, 16.10 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße in Oberursel wurde am Dienstagnachmittag eine 39-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Die 39-Jährige beabsichtigte gegen 16.10 Uhr an einem am Fahrbahnrand haltenden VW Passat vorbeizufahren, als der 86-jährige Fahrer des Passats losfuhr und die Fahrradfahrerin erfasste. Die verletzte 39-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.