Randalierer leistet in Kelkheim Widerstand, Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz, Dienstag, 05.07.2022, 19:20 Uhr,

(ym) Am Dienstagabend pöbelte ein 32-Jähriger in Kelkheim mehrere Passanten an und versuchte eine Frau mit einer Getränkedose zu verletzen. Gegen 19:20 Uhr wurden mehrere Personen durch einen Mann auf dem Marktplatz beleidigt. Der Täter habe weiterhin versucht, eine Frau mit einer Getränkedose zu treffen. In der Nähe befindliche Ordnungspolizisten beabsichtigten den 32-Jährigen zu kontrollieren. Hierbei habe dieser die Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen. Eine zur Unterstützung gerufene Polizeistreife sei von dem Mann bespuckt und beleidigt worden. Nach den Polizeikräften habe der Mann zu treten versucht. Der 32-jährige Kelkheimer wurde festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeistation Kelkheim gebracht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 06195/6749-0 zu melden.

Sachbeschädigung in Schwalbach,

Schwalbach am Taunus, Breslauer Straße, Montag, 04.07.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 05.07.2022, 15:00 Uhr,

(ym) Vandalen beschädigten im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag Gartenmöbel auf einem Grundstück in Schwalbach. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück in der Breslauer Straße und zerschnitten dort mehrere Sitzsäcke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

Auto in Hofheim aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Brandenburger Weg, Dienstag, 05.07.2022, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 06.07.2022, 05:30 Uhr,

(ym) Unbekannte Diebe brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in Hofheim am Taunus auf. Der BMW X6 war im Brandenburger Weg geparkt, als die Täter eine Scheibe des Fahrzeuges einschlugen und so Zugang zum Innenraum erlangten. Dort bauten sie verschiedene Bauteile aus dem Cockpit des Fahrzeuges aus. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0.