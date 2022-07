Neuleiningen: Burgsommer Neuleiningen – drittes Wochenende startet

Neuleiningen – Der Burgsommer Neuleiningen hat nach der zweijährigen Pause einen super Start hingelegt.

An bisher zwei Wochenenden gab es vier Konzerte in der Burgruine.

THE QUEEN KINGS, dIRE sTRATS, GREGOR MEYLE und SUZI QUATRO waren bereits hier auf der Bühne.

Diese Konzerte wurde von Rudi Brand und Helmut Dell im Bild festgehalten.

Weiter geht’s am kommenden Wochenende

Freitag, 8. Juli 2019, 20 Uhr: Depeche Reload

Depeche Reload formierte sich im Herbst 2007, um die genialen Songs, einer der kultigsten Bands der 80´er und 90´er, zu zelebrieren. Sie sind wahrscheinlich die einzige Depeche Mode Coverband, die diese Musik komplett live spielt, ohne irgendwelche Programme im Hintergrund laufen zu lassen ! Sie haben den Titel „Hessens beste Tribute Band“ und das unterstreicht nochmal, dass sie ihre Sache mit Liebe, Hingabe und Erfolg betreiben. Das Programm beinhaltet alle Hits, Insider Titel und ihre eigenen Favoriten. Die Jungs machen jedes Konzert zu einer sehr authentischen und ganz besonderen Depeche Mode Party.

Ticketverlosung Depeche Reload:

Für das Konzert Depeche Reload am Freitag, 08.Juli 2022, 20 Uhr, auf der Burgruine Neuleiningen, verlost Metropolnews 3×2 Tickets.

Bitte beantworten sie hierzu folgende Frage:

Wann formierte sich Depeche Reload?

Bitte senden Sie die Lösung und der Kennung „Depeche Reload“ per e-mail und Nennung ihrer postalischen Adresse an gewinnspiel@metropolnews.info.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 07. Juli 2022, 12 Uhr. Die Gewinner werden per e-mail benachrichtigt.

Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Samstag, 9. Juli 2022, 20 Uhr: SAGA

Ihr Auftritt 2016 in Neuleiningen war legendär und hallt heute noch nach bei denen, die damals dabei waren. Michael Sadlers kraftvolle und klare Stimme, musikalische Raffinesse und die relaxte Atmosphäre innerhalb der Band, die sich aufs Publikum übertragen hatte, waren die Zutaten für einen perfekten Konzertabend. Mit der erfolgreichen kanadischen Band ist wieder eine Formation in Neuleiningen zu Gast, die Weltruhm erzielt haben.

SAGA haben weltweit bis heute von ihren 21 Studio- und 9 Live-Alben 10 Millionen Exemplare verkauft und über 1000 Konzerte in Nord- und Südamerika und Europa gespielt. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Ticketverlosung SAGA:

Für das Konzert SAGA am Samstag, 09. Juli 2022, 20 Uhr, auf der Burgruine Neuleiningen, verlost Metropolnews 3×2 Tickets.

Bitte beantworten sie hierzu folgende Frage:

Wann war SAGA das erste Mal in Neuleiningen auf der Bühne??

Bitte senden Sie die Lösung und der Kennung „SAGA“ per e-mail und Nennung ihrer postalischen Adresse an gewinnspiel@metropolnews.info.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 07. Juli 2022, 24 Uhr. Die Gewinner werden per e-mail benachrichtigt.

Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Fotos: Helmut Dell, Rudi Brand