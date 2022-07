Festnahme eines Tatverdächtigen nach Schussabgabe in Schwalbacher Straße, Wiesbaden-Biebrich, 27.06.2022, 21.30 Uhr

(pl)Nachdem es am Freitag, dem 10.06.2022, im Rahmen einer Auseinandersetzung in

der Schwalbacher Straße zu einer Schussabgabe gekommen war, ist es der Polizei

in der vergangenen Woche gelungen, den mutmaßlichen Schützen festzunehmen. Wie

bereits berichtet, wurde ein 44-jähriger Mann am 10.06.2022, gegen 20.30 Uhr,

von mindestens zwei Personen im Bereich der Schwalbacher Straße mit

Schlagwerkzeugen angegriffen und verletzt. Im Verlauf der weiteren

Auseinandersetzung kam es zu einer Schussabgabe, ohne dass hierdurch jemand

verletzt wurde. Nach dem Angriff und der Schussabgabe wurden seitens der

Wiesbadener Kriminalpolizei intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen zum

Ergreifen der Täter eingeleitet. Am Montagnachmittag gelang es den Ermittlern

schließlich, den mutmaßlichen Schützen in Wiesbaden zu lokalisieren. Die

Festnahme des 33-jährigen Tatverdächtigen und seiner zwei Begleiter erfolgte

gegen 21.30 Uhr durch Spezialkräfte in einer Bar in Wiesbaden-Biebrich. Hierbei

wurden keine Personen verletzt. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen

konnte eine Tasche mit einer Schusswaffe sichergestellt werden. Während die

beiden Begleiter des mutmaßlichen Schützen nach den polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen worden sind, wurde der 33-jährige kolumbianische

Staatsangehörige am nächsten Tag auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft

einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den nicht

in Deutschland wohnhaften Mann an. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

dauern an.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 04.07.2022, 10.45 Uhr bis 05.07.2022, 08.10 Uhr, (pl)Anfang dieser

Woche haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Wiesbaden mittels betrügerischen

Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen

Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen

Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem

kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im

Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue

Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da

auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher,

einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung

und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei

rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche!

Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Mountainbike gestohlen,

Wiesbaden, Emser Straße, 05.07.2022, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, (pl)Am

Dienstagabend wurde vor einer Fahrschule in der Emser Straße ein weinrotes

Mountainbike von Trek gestohlen Die Täter brachen zwischen 18.00 Uhr und 19.00

das Fahrradschloss auf und ergriffen mit dem Mountainbike im Wert von rund 3.000

Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2440 entgegen.

Blasinstrument aus geparktem Auto gestohlen, Wiesbaden,

Prinzessin-Elisabeth-Straße, 05.07.2022, 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde in der Prinzessin-Elisabeth-Straße innerhalb nur

weniger Minuten ein Blasinstrument aus einem geparktem Auto gestohlen. Der

Geschädigte hatte seinen Mercedes gegen 14.30 Uhr abgestellt und das Instrument

auf der Rücksitzbank liegen lassen. Als er nach etwa 10 Minuten wieder

zurückkam, war das Blasinstrument im Wert von mehreren Tausend Euro

verschwunden. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher verscheucht,

Heidenrod-Kemel, Am Windpark, Dienstag, 05.07.2022, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein

Firmengebäude in Kemel einzubrechen, wurden aber von einem Anwohner gesehen und

verscheucht. Die Unbekannten hatten offensichtlich ein Fenster an dem Gebäude

„Am Windpark“ aufgebrochen und waren in das Innere gelangt. Dort wurden

Räumlichkeiten durchsucht und Schränke, teilweise mit Gewalt geöffnet. Ein

Anwohner bemerkte die ungewöhnlichen Geräusche und sah am Gebäude nach. Die

Täter flohen mit einem Auto, ohne etwas entwendet zu haben. Der Sachschaden wird

auf 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um

Hinweise.

Feldbrand bei Wallrabenstein,

Hünstetten-Wallrabenstein, Engelsmühle, Mittwoch, 06.07.2022, 05:55 Uhr

(wie) Bei Wallrabenstein brannte es am frühen Mittwochmorgen auf einem Feld.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 05:55 Uhr in die Nähe der Engelsmühle

gerufen, da es dort zu einem Feuer auf einem Feld gekommen war. Der Brand hatte

sich zum Glück noch nicht weit ausgebreitet, drohte aber auf andere Flächen im

Wald überzugreifen. Die Feuerwehr löschte und verhinderte ein weiteres

Ausbreiten des Brandes. Die Polizei sieht derzeit keine Hinweise auf eine

strafbare Handlung, die zu dem Feuer geführt haben könnte.

Briefkasten aufgebrochen

Bad Schwalbach-Ramschied, Eichenstraße, Dienstag, 05.07.2022, 15:00 Uhr bis

17:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde in Ramschied ein Briefkasten aufgebrochen und

der Inhalt entwendet. Ein 50-Jähriger verließ gegen 15:00 Uhr ein

Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße. Da der Briefkasten mit Prospekten gefüllt

war, nahm er sich vor, diesen bei der Rückkehr zu öffnen. Als er gegen 17:00 Uhr

nach Hause kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter den Briefkasten von

Innen aufgebrochen und den Inhalt gestohlen hatte. Vermutlich waren nur wertlose

Prospekte im Inneren gewesen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer

06124/7078-0 entgegen.

Tret-Traktor vor Kindergarten geklaut, Heidenrod-Dickschied, Am

Dorfgemeinschaftshaus, Mittwoch, 29.06.2022, 11:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch der letzten Woche klaute ein Erwachsener einem Kind in

Dickschied den Tret-Traktor. Ein Kindergartenkind aus Dickschied fuhr bisher

jeden Morgen mit seinem Tret-Traktor zur Kindertagesstätte in der Straße „Am

Dorfgemeinschaftshaus“. Das Gefährt wurde stets mit einer Kette an einem Baum

auf der gegenüberliegenden Straßenseite festgemacht. Am Mittwoch, den 29.06.2022

wurde ein Mann beobachtet, der gegen 11:00 Uhr die Kette öffnete und den

Tret-Traktor zu einem silbernen Auto schob. Die Zeugin dachte, dass es sich um

eine rechtmäßige Mitnahme handelte und schritt deshalb nicht ein. Der Dieb

verlud den Traktor dann, gegenüber der Kirche im Espenschieder Weg, in den

Kofferraum seines Autos mit RÜD-Kennzeichen und fuhr davon. Über die weinenden

Kinderaugen zum Schluss des Kindergartentages hatte der sich Täter anscheinend

keine Gedanken gemacht. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise zu dem

dreisten Diebstahl.