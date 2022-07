Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Am Montag, den 04.07.2022, ereignete sich in der Zeit von 12:00

Uhr bis 13:00 Uhr in Fürth, Industriestraße, auf dem Rewe-Parkplatz ein

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter

weißer VW UP! wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug an der

hinteren Seitenwand auf der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 2000,00 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer

entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem

Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter

TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Verdächtige Geräusche in der Nacht / Festnahme nach versuchtem Rollerdiebstahl

Groß-Umstadt (ots) – Nicht weit gekommen sind am frühen Mittwochmorgen (6.7.)

drei 17 bis 18 Jahre junge Männer, die ihr Unwesen im Bereich des Sportplatzes

Wiebelsbach getrieben hatten und durch ihr verdächtiges Verhalten die

Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich zogen. Gegen 2.30 Uhr hatten die Anwohner

lautes Klopfen gehört und die drei Personen wahrgenommen, die sich zügig

entfernten. Sofort verständigten sie die Polizei. Die Beamten trafen noch vor

Ort auf das Trio und stellten rasch den Grund der Geräusche fest. Offenbar

hatten die jungen Männer aus Dieburg, Groß-Umstadt und Messel zuvor einen Roller

aus einer Hofeinfahrt im Rohrwiesenweg entwendet, diesen zu dem Sportplatz

geschoben und versucht das Schloss zu überwinden. Dabei waren die Geräusche

entstanden. Der Versuch misslang glücklicherweise und mündete in die vorläufige

Festnahme. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Beamten zudem das mutmaßliche

Tatwerkzeug sicher. Somit endete der Morgen fr alle Drei auf der Wache und mit

der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Wegen des Verdachts des versuchten

besonders schweren Diebstahls und der Sachbeschädigung werden sich die jungen

Männer nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Roßdorf: Terrassentür aufgehebelt und Räume durchwühlt / Täter erbeuten Schmuck

Roßdorf (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (2.7.) und Dienstag (5.7.) haben

ungebetene Gäste die Räume eines Reihenhauses „An der Fuchsenhütte“ nach

Wertgegenständen durchsucht und Schmuck erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen

hebelten die Täter eine Terrassentür auf und verschafften sich auf diesem Weg

Zugang zu dem Anwesen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die

Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang

Verdächtiges beobachtet haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die

Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 für Hinweise zu erreichen.

Groß-Gerau

Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf – Am 06.07.2022 kam es gegen 15:30 Uhr in der Gartenstraße in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter dunkler PKW des Herstellers Citroen beschädigt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug dessen Seite streifte und dabei den linken Außenspiegel abfuhr. Die Polizei in Mörfelden-Walldorf ist auf der Suche nach Zeugen, welche den Zusammenstoß gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Büttelborn: Brände halten Feuerwehr auf Trab

Am Dienstagnachmittag (05.07.), gegen 15.50 Uhr, brannte zunächst im Bereich der Sporthalle in Worfelden eine abgeerntete Ackerfläche von etwa 400 qm sowie Gestrüpp. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Gegen 18.00 Uhr wurden den Rettungskräften dann zwei weitere Brände von Grünflächen gemeldet. Es brannte im Bereich eines Feldwegs zwischen Worfelden und Klein-Gerau sowie in der Lahnstraße, in Richtung der landwirtschaftlichen Felder. Auch hier verhinderte die Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten des Brandes.

Hinweise auf die Brandursachen liegen derzeit nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Kinder legten Steine auf die Schienen

Groß Gerau (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am

Dienstagabend die Meldung eines Lokführers ein, dass im Bereich des Bahnhofes

Groß Gerau Kinder an den Gleisen spielen und Steine auf die Schienen liegen

würden. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise gegen 21.45 Uhr für den

Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten gemeinsam mit Kollegen

der Landespolizei die Gleise in dem Bereich ab. Kinder konnten die Beamten nicht

mehr feststellen aber Steine die vermutlich von den Kindern auf die Schienen

gelegt wurden. Nachdem die Steine entfernt waren, konnten die Sperrungen etwa

eine halbe Stunde später wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei

insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

Büttelborn-Worfelden: Streit unter Bewohnern/46-Jähriger verletzt

In einer Flüchtlingsunterkunft im „Oberdorf“ kam es am Dienstag (05.07.), gegen 11.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten sich hierbei ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan sowie ein 46-jähriger aus Pakistan in die Haare. Der 46 Jahre Mann wurde hierbei von seinem Kontrahenten mit einem Metallgegenstand geschlagen und verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen.