Melsungen: Versuchter Gaststätteneinbruch – 1.500,- Euro Sachschaden

Melsungen – Versuchter Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 04.06.2022, 23:30 Uhr bis 05.07.2022, 11:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte im Unteren Bachfeld. Die Täte versuchten mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster der Gaststätte aufzubrechen. Hierbei wurde das Fenster beschädigt, die Täter konnten es jedoch nicht öffnen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Borken: Arbeitsgeräte aus Keller gestohlen

Borken – Einbruch in Kellerraum Tatzeit 04.07.22, 21:00 Uhr bis 05.07.2022, 09:00 Uhr Eine Handkreissäge und eine Motorsense stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag aus einem Kellerraum eines Hauses in der Hintergasse. Die Täter entfernten ein Vorhängeschloss des Kellerraums und stahlen anschließend die Säge sowie die Motorsense. Der Wert der gestohlenen Geräte beträgt wenige hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Frielendorf-Verna: Einbruch in Wohnung

Frielendorf-Verna – Einbruch in Wohnung Tatzeit: 27.06.2022, 01:00 Uhr bis 05.07.2022, 02:00 Uhr In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siebertshäuser Straße brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen ein. Sie stahlen elektronische Geräte und ein Armband. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Gebäudes. Hier brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Aus der Wohnung stahlen sie zwei Mobiltelefone, zwei Laptops und ein Armband. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Körle: Einbrecher stehlen Bargeld aus Fuhrunternehmen

Körle – Einbruch in Transportunternehmen Tatzeit: 04.07.2022, 20:00 Uhr bis 05.07.2022, 07:00 Uhr In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen unbekannte Täter in das Gebäude einer Transportfirma in der Nürnberger Straße ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und brachen hier ein Garagentor auf. Nachdem sie im Gebäude eine weitere Tür aufgebrochen hatten gelangten sie in den Bürobereich. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen einen vorgefundenen kleinen Tresor auf. Das enthaltene Bargeld stahlen sie. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740