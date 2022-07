5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht am Graf-Bernadotte-Platz: Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr, und Montagmorgen, 8:15 Uhr, am Graf-Bernadotte-Platz in Kassel ereignet hat. Eine Frau aus Gießen hatte in diesem Zeitraum ihren Firmenwagen, einen weißen Kia Picanto, am Straßenrand geparkt. Bei ihrer Rückkehr zum Auto musste sie einen erheblichen Unfallschaden an den beiden Türen auf der linken Fahrzeugseite feststellen, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 5.000 Euro, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Kleinwagen gestoßen war, fehlte jede Spur.

Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein Fahrzeug werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Betrug durch Schockanruf: Zeugen von Geldübergabe nahe Friedrichsplatz gesucht

Kassel-Mitte: Bislang unbekannte Täter haben mit einem sogenannten Schockanruf am gestrigen Dienstag mehrere Tausend Euro von einer Rentnerin erbeutet. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung, Hinweise auf die unbekannte Geldabholerin und ihre Komplizen zu erhalten.

Die Masche hatte wie üblich am Telefon begonnen. Am gestrigen Mittag war auf dem Festnetzanschluss der Rentnerin aus Ahnatal der Anruf einer weinenden Frau eingegangen, die sich als ihre Nichte ausgab. Aufgelöst schilderte sie, dass sie beim Abbiegen mit dem Auto eine Fahrradfahrerin erfasst habe, die bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Polizist das Gespräch und übte mit Geldforderungen der Familie der Verstorbenen erheblichen Druck auf das Opfer aus. Im guten Glauben, ihre Nichte vor schweren Konsequenzen zu bewahren, stellte die Rentnerin mehrere Tausend Euro in Aussicht. Den Anweisungen der Betrüger folgend kam es schließlich gegen 15 Uhr in Kassel in der Schönen Aussicht, Ecke Friedrichsplatz, zur Übergabe des Geldes an eine angeblich geschickte Abholerin. Später am Nachmittag erkannte die Rentnerin durch einen Anruf bei ihrer Nichte, dass sie einem Betrug aufgesessen war und alarmierte die Polizei.

Die Täterin, die das Geld abholte, wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, sonnengebräunte Haut, dunkle Haare, Pagenschnitt, dunkle Stoffhose.

Zeugen, die die Übergabe des Geldes am gestrigen Nachmittag beobachtet haben oder den Kriminalbeamten der EG SÄM Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein Motorradfahrer ist am gestrigen Dienstagabend auf der L 3473 zwischen Baunatal-Altenbauna und Kirchbauna mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen. Der 47-Jährige aus Schauenburg wurde bei dem Alleinunfall schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der 47 Jahre alte Motorradfahrer gegen 22:10 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Kirchbauna unterwegs. Etwa in Höhe des Abzweigs zum Kleingartenverein kam er mit seinem Krad vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte durch den Straßengraben. Anschließend stieß das Motorrad gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bis es zurück auf die Fahrbahn schleuderte und dort liegen blieb. Der 47-Jährige hatte sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Brüche am Becken und am Bein zugezogen. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Krad, das abgeschleppt werden musste, war ein Totalschaden entstanden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis Mitternacht, weshalb die L 3473 voll gesperrt werden musste.