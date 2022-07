Unfallflucht

Am 05.07.22, um 05:40 Uhr ereignete sich im Schützengraben in Wanfried eine Unfallflucht. Demnach fuhr ein Lkw mit polnischen Kennzeichen beim Abbiegen zu weit rechts, wodurch er von der Straße abkam und eine Buchsbaumhecke sowie ein Verkehrszeichen überfuhr. Anschließend setzte der Fahrer*in die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 400 EUR zu kümmern.

Unfall beim Ausparken

Um 11:05 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 83-Jähriger aus Sontra in der Landstraße in Reichensachsen mit seinem Pkw auszuparken. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten VW Passat, wodurch ein Sachschaden von ca. 750 EUR entstand.

Auffahrunfall

Um 19:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 59-Jähriger aus Salzbergen mit seinem Pkw die Brückenstraße in Eschwege stadtauswärts. In Höhe der Mangelgasse fuhr ein Lkw auf die Brückenstraße ein, wodurch der 59-Jährige abbremsen musste. Dies bemerkte die nachfolgende 19-Jährige aus Küllstedt zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte vergangene Nacht, um 00:32 Uhr, ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal, der zwischen Langenhain und Reichensachsen unterwegs war. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 04.07.22, um 19:20 Uhr, wurde in der Ottilienstraße in Wanfried ein 55-Jähriger überprüft, nachdem es dort zu nachbarschaftlichen Streitigkeiten gab. Dabei ergab sich der Verdacht des Drogenkonsums, was sich bei einer Nachschau auch bestätigte. Insgesamt konnten ca. 56 Gramm Marihuana und ca. 80 Gramm Amphetamine aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der Menge wurde ein Verfahren wegen Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 55-Jährigen eingeleitet.

Um 06:15 Uhr wurde heute Morgen eine Wohnung in der Netergasse in Eschwege wegen anhaltender Ruhestörung aufgesucht. Bei Erscheinen der Polizei im Eingangsbereich ergriffen mehrere Personen (Jugendliche), die sich im Innenhof aufhielten, die Flucht über die angrenzenden Gärten. In einer zurückgelassenen Tasche konnten neben Ausweispapieren eines 16-Jährigen aus Eschwege auch ein sogenannter „Crusher“ mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Im Bereich der Industriestraße/ Eisenacher Straße in Herleshausen wurden in der vergangenen Nacht ca. 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hierzu begaben sich der oder die Täter auf ein umzäuntes Abrissgrundstück, wo der Tankdeckel eines dort abgestellten Baggers aufgebrochen (Schaden: ca. 200 EUR) und anschließend der Kraftstoff abgezapft wurde.

Diebstahl von Baustelle

Aus einem Waldstück in der Nähe des „Gut Hohenhaus“ in der Gemarkung von Holzhausen wurde zwischen 04.07.22, 13:30 Uhr und dem 05.07.22, 07:30 Uhr eine 30er/60er und 100er Baggerschaufel, ein Hydraulikhammer und Ketten im Gesamtwert von ca. 5000 EUR entwendet. Der angerichtete Sachschaden bei der Tatausführung wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.