Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (la) Am Sonntagmorgen kam es gegen 04:30 Uhr zu einem

Übergriff, bei dem zwei junge Männer durch einen Täter verletzt wurden.

Die beiden jungen Männer (21 und 26 Jahre) waren nach einem Barbesuch auf dem

Nachhauseweg. In der Elefantengasse bekam der 21-Jährige von einem Mann

unvermittelt einen Schlag gegen den Oberkörper und stürzte zu Boden. In der

Folge bekam der 26-Jährige einen Schlag ins Gesicht. Beide Opfer erlitten durch

den Angriff Verletzungen die vor Ort medizinisch behandelt werden mussten.

Die Polizei war unmittelbar nach der Tat am Tatort und konnten in Tatortnähe

einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend festnehmen. Der 26-Jährige

musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum möglichen Tathintergrund dauern an.

Frankfurt – Gutleutviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein bislang unbekannter Täter folgte am Dienstag, den 5.

Juli 2022, gegen 24.00 Uhr, einem 84-jährigem Mann in ein Mehrfamilienhaus in

der Schönstraße. Dort, vor dem Aufzug, packte der den Geschädigten am Arm und

entwendete ihm dessen Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Er öffnete die

Geldbörse, entnahm daraus einen Bargeldbetrag in Höhe von rund 220 EUR und

verschwand.

Täterbeschreibung:

25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Gestalt. Trug eine Jeans und

ein dunkles Kurzarmhemd.

Frankfurt – Niederrad: Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 1. Juli 2022, gegen 11.30 Uhr, war ein

62-jähriger Mann in Niederrad mit einem E-Scooter unterwegs.

Möglicherweise in der Adolf-Miersch-Straße kam er wahrscheinlich gegen eine

Bordsteinkante und stürzte zu Boden. In einer in der Nähe befindlichen

Arztpraxis wurde der Mann erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus. Dort verstarb er am frühen Morgen des 4. Juli. Ob der Tod des

Mannes und der Unfall in einem direkten Bezug stehen, ist zurzeit völlig

ungeklärt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum genauen

Unfallort bzw. zum Hergang des Unfalles machen können. Diese werden gebeten,

sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511000 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gutleutviertel: Festnahme von Serieneinbrechern

Frankfurt (ots) – (la) In den heutigen Morgenstunden (06. Juli 2022), gegen

03:20 Uhr, konnte eine Bande nach einem Einbruch in einen Mobiltelefon-Shop

festgenommen werden.

Drei 16-Jährige und ein 20-Jähriger standen bereits seit Längerem im Verdacht,

im Rhein-Main-Gebiet in Telefongeschäfte einzubrechen und hochwertige

Smartphones zu entwenden. Am Mittwochmorgen konnten sie dabei beobachtet werden,

wie sie gegen 02:20 Uhr in einen Mobiltelefon-Shop in Ransbach-Baumbach

einbrachen und dort Smartphones im Wert von 3.500,- Euro mitnahmen. Die Täter

stiegen dann in ihr Auto und fuhren nach Frankfurt. Dort konnten sie durch

Polizeibeamte festgenommen werden.

Die vier Täter befinden sich momentan in den Haftzellen des Polizeipräsidium

Frankfurt mit dem Ziel, sie dem zuständigen Haftrichter vorzuführen.

Frankfurt – Rödelheim: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 5. Juli 2022, kam es gegen 23:40 Uhr, zu

einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine 19-Jährige stand in der Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lorscher

Straße. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem Auto in die Einfahrt fahren. Weil

er nicht an der jungen Frau vorbeikam, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf

er eine Ratsche aus seinem Auto holte und damit der 19-Jährigen ins Gesicht

schlug. Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die die Polizei und den

Rettungsdienst riefen. Der Täter flüchtete zunächst in ein Wohnhaus, konnte dort

aber angetroffen und festgenommen werden.

Die junge Frau erlitt eine Platzwunde und wurde zur weiteren Untersuchung in

Krankenhaus gebracht.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Vier Festnahmen nach Raub

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 5. Juli 2022, gegen 22:20 Uhr, kam es zu

einem Raub in der Kaiserstraße. Die Täter konnten im Anschluss an die Tat

festgenommen werden.

Ein 47-jähriger Mann befand sich in der Kaiserstraße bei dem Abgang zur B-Ebene,

als vier Personen im Alter von 18- bis 24-Jahren an ihn herantraten und in ein

Streitgespräch verwickelten. Der 24-jährige Haupttäter schlug dann dem

47-Jährigen mit der Faust gegen die Brust und nahm sich seine beiden Rucksäcke.

Danach ging die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof und teilte die Beute unter sich

auf. Dies wurde von Polizeibeamten beobachtet, welche die vier jungen Männer

daraufhin einer Kontrolle unterzogen und im Anschluss festnahmen.