Marburg-Biedenkopf: Angebliche Europol-Mitarbeiter rufen aktuell an

In den letzten Stunden haben sich mehrere Personen bei der Polizei gemeldet und von Anrufen mit der „Europol-Masche“ berichtet:

Sobald die angerufene Person den Anruf annimmt, startet eine automatische Bandansage auf Englisch. Darin geben sich die Betrüger als Europol-Mitarbeiter aus und fordern dazu auf, die 1 zu drücken, um weiterverbunden zu werden.

Vor allem im Raum Biedenkopf berichteten Personen von solchen Anrufen. Bisher sind der Polizei nur Fälle bekannt, in denen die Personen direkt auflegten und somit nicht auf die Masche reinfielen.

Genau dazu rät die Polizei auch: Legen Sie auf! Insbesondere, wenn Anrufer von Ihnen persönliche Daten oder Informationen haben wollen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, hinterfragen Sie gedanklich jedes geschilderte Szenario und holen Sie sich Hilfe, wenn Sie unsicher sind! Sollten Sie auf die Betrüger reingefallen sein, informieren Sie umgehend Ihre Bank, um möglicherweise getätigte Überweisungen noch zu stoppen. Informieren Sie im Anschluss die Polizei!

Marburg: Versuchter Kiosk-Einbruch

Ein unbekannter Mann versuchte am Dienstag, 5. Juli, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße einzubrechen. Hierbei hebelte er zwischen 1.55 und 2.05 Uhr an der Eingangstür herum und versuchte sie einzutreten. Die Tür hielt stand, der Dieb gab auf und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch Aufnahmen der Videoüberwachung ist bekannt, dass er eine Basecap mit Applikationen im Stirnbereich trug, außerdem einen Mund-Nasen-Schutz und ein dunkles T-Shirt mit Applikationen im Bereich der Oberarme. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Kabeldiebstahl

Von einer Baustelle in der Goßfeldener Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 5. Juli, zwei Kabelrollen. Die mehrere hundert Meter Kabel haben einen Wert von etwa 4.000 Euro. Eventuell fand der Diebstahl gegen 3 Uhr statt- Zeugen hörten zu diesem Zeitpunkt ungewöhnliche Geräusche, brachten diese aber zunächst nicht mit einem Diebstahl in Verbindung. Die Kripo bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht fremde Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Wehrda: Beide Kennzeichen weg

Von einem in der Straße In der Görtzbach geparkten Renault entwendete Unbekannte die beiden Kennzeichen MR-MG 5786. Dabei beschädigten sie zwischen 20 Uhr am Montag, 4. Juli, und 8 Uhr am Dienstag zudem die Halterungen am Fahrzeug. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Portmonee aus Auto entwendet

Im Weimarer Weg nutzte ein Dieb zwischen 23 Uhr am Montag, 4. Juli, und 6.50 Uhr am Dienstag die Gelegenheit und entwendete ein Portmonee aus einem vermutlich unverschlossenen BMW, der auf einem Privatgrundstück stand. Die darin befindlichen Bankkarten nutzte er zudem für mehrere Abhebungen von insgesamt knapp 100 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Cappel: Jungkatzen wieder da

Wie bereits am 10. Juni berichtet, entwendeten Unbekannte zwei Jungkatzen aus dem Tierheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5244526). Die zwei Katzen befinden sich seit Mittwoch, 29. Juni, wieder in der Obhut der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Beide Vierbeiner sind etwas lädiert, grundsätzlich aber wohlauf.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzten Unbekannte die zwei Kätzchen in der Nacht zu Mittwoch in einer Transportbox zwischen mehrere Mülltonnen in der Straße am Grün aus. Ein Finder brachte sie zurück ins Tierheim.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an, neue Erkenntnisse zum Diebstahl liegen bislang nicht vor. Die Kripo bittet in diesem Zusammenhang um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen: Wem ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche jemand mit einer Transportbox für Kleintiere in der Straße Am Grün aufgefallen?

Marburg- Cappel: Zeugensuche nach Streitigkeiten

Wegen Streitigkeiten zwischen zwei Männern in der Marburger Straße kam es am Montag, 4. Juli, wie bereits berichtet zu einem Polizeieinsatz (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5264818 ). Die Marburger Polizei bittet nun Zeugen, die die Auseinandersetzung gegen 14.50 Uhr beobachtet oder den Wortwechsel gehört haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Stadtallendorf- Weidenhausen: Kradfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund einer Dieselspur auf der Straße stürzte am Dienstag, 5. Juli, ein 19-Jähriger Kraftrad-Fahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Gegen 7.10 Uhr befuhr der Stadtallendörfer die L3290 von Niederklein nach Schweinsburg und rutschte im Kreisverkehr plötzlich weg. An der Suzuki entstanden Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro, sie musste abgeschleppt werden. Aufgrund der vor Ort festgestellten Menge an Dieselkraftstoff dürfte es sich um einen LKW handeln, der diesen verlor. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise zum Verursacher der Fahrbahnverschmutzung (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Zwei Fahrerfluchten in der Sudetenstraße

Zwei Autobesitzer zeigten die Unfallschäden an ihren Fahrzeugen an, die im Unfallzeitraum am Montag, 4. Juli, in der Sudentenstraße, jedoch weit voneinander entfernt, parkten. Zwischen 2 Uhr und 10 Uhr entstanden die Kratzer an einem blauen VW Scirocco, deren Reparatur etwa 500 Euro kosten wird. Die Kratzer an einem blauen Mazda 5 entstanden zwischen 7 Uhr und 13 Uhr und entsprechen ebenfalls einem Schaden von etwa 500 Euro. In beiden Fällen entstanden die Schäden vermutlich beim Ein- oder Ausparken und der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: DS touchiert

Etwa 1.000 Euro hoch sind die Schäden, die ein Unbekannter an einem geparkten DS 7 Crossback verursachte. Das Fahrzeug stand am Dienstag, 5. Juli, zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, in der Leopold-Lucas-Straße auf dem kleinen Parkplatz zwischen der Schule und dem Gesundheitsamt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).