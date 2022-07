Glück im Unglück

Lingenfeld (ots) – Am Dienstagnachmittag 05.07.2022 platzte an einem Pferdeanhänger auf der B9 bei Lingenfeld/Fahrtrichtung Speyer, ein Reifen. Der Anhänger war mit einem Pferd beladen.

Durch die 47-jährige Fahrerin des Gespanns wurde ein weiterer Pferdeanhänger organisiert. Anschließend wurde die B9 kurzeitig voll gesperrt und das Pferd problemlos umgeladen.

Achtung Betrugsmasche

Germersheim (ots) – Zu mehreren Betrugsversuchen kam es am Dienstagnachmittag 05.07.2022 in Germersheim. Mehrere Bürger wurden durch sogenannte “Falsche Polizeibeamte” angerufen. In den Gesprächen wurde mitgeteilt, dass ein Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Es sei eine Geldzahlung notwendig, um einen Aufenthalt im Gefängnis zu verhindern.

Glücklicherweise durchschauten alle Bürger die Betrugsmasche, sodass kein Vermögensschaden entstand.