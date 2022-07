Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 05.07.2022 zwischen 09-11:30 Uhr, wurden einem 58-Jährigen 300 Euro Bargeld aus der Geldbörse gestohlen, während er in der Innenstadt spazieren war. Die Geldbörse trug er die ganze Zeit am Körper. Wie das Geld entwendet wurde, ist bislang unklar. Verdächtige Personen oder Wahrnehmungen hat der 58-Jährige nicht vernommen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 05.07.2022 gegen 12:45 Uhr, stieß eine 42-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Halbergstraße in die Yorckstraße mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen.

Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Einbrüche auf Geschäftsgelände – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.07.- 05.07.2022) drangen Unbekannten auf zwei Geschäftsgelände in Ludwigshafen ein.

Am 04.07.2022, zwischen 22:30 und 23:30 Uhr, wurde an einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße der Käfig zu den Müllcontainern aufgebrochen und der Müll durchwühlt.

In der Zeit vom 04.07., 18:30 Uhr bis zum 05.07.2022, 08:45 Uhr brachen Unbekannte den umzäunten Außenbereich eines Möbelgeschäftes in der Bruchwiesenstraße auf und stahlen einen Gartentisch im Wert von ca. 300,- Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Von-Kieffer-Straße bzw. der Bruchwiesenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Erneute betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 05.07.2022 wurden der Polizei Ludwigshafen erneut mehrere betrügerische Anrufe gemeldet. Bei 2 Ludwigshafenern meldeten sich angebliche Microsoft-Mitarbeiter. In 4 weiteren Fällen meldeten sich falsche Europol-Beamte und Inkassounternehmen bei den Bürgern. Alle Angerufenen schöpften Verdacht und beendeten das Gespräch, so dass es zu keinem Schaden kam.

Beachten Sie die Tipps, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.