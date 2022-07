Kaiserslautern (ots) – Ein fremder Mann ist in der Nacht zum Sonntag 03.07.2022 in der Bismarckstraße gegen eine 35-Jährige sexuell übergriffig geworden. Der arabisch aussehende Mann näherte sich vom Stiftsplatz kommend, zwischen 03:20-03:40 Uhr, der 35-jährigen Frau. In der Bismarckstraßebedrängte er die Frau, begrapschte sie und versuchte sie zu küssen.

Die 35-Jährige konnte sich losreißen und in Sicherheit bringen. Sie blieb körperlich unverletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Stiftsplatz.

Täterbeschreibung:

männlich, zwischen 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, sportliche Figur, gepflegte Erscheinung. Der Mann war dunkel gekleidet, trug Flipflops oder ähnliche Sandalen und hatte einen gepflegten Dreitagebart. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein arabisches Aussehen.

Die Polizei fragt: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer erkennt die Person?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369 2620 entgegen. |erf