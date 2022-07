Neustadt: Zukunftstag 2022 | Neustadt17 – Zukunft gestalten

Neustadt an der Weinstraße – Neustadt an der Weinstraße steht am 15. Juli ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Neustadt17 – Zukunft gestalten“ dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf den ersten Zukunftstag in Neustadt an der Weinstraße freuen.

Der Zukunftstag ist eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, die eigene Zukunft mitzugestalten, eine Möglichkeit, gemeinsam nachhaltige Prozesse in Gang zu setzen und ein Auftakt für mögliche Kooperationen im Rahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Zitat Marcel Schwill (Klimaschutzmanager): „Energie, Mobilität, Natur, Bildung, Soziales Zusammenleben: An diesem Tag machen wir sichtbar, was für ein besseres Morgen schon heute in Neustadt möglich ist.“

Geboten wird ein spannendes Programm aus vielfältigen Mitmachangeboten, Vorträgen, Diskussionen, Musik und Unterhaltung auf dem Marktplatz, dem Juliusplatz und im Rathausinnenhof. Diverse Initiativen, Vereine und Institutionen laden zum Entdecken, Verstehen und Gestalten ein.

Veranstaltet wird der Zukunftstag von der Stadt Neustadt an der Weinstraße mit Unterstützung der Green Camp, einer unabhängigen Informations-, Vernetzungs- und Mitmach-Initiative mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Neustadt an der Weinstraße.

Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/zukunftstag.