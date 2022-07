Neustadt: Jazzpicknick mit der Blue note BIG BAND in der Heim’schen Privat-Sektkellerei am 10. Juli 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Reihe des Jazz-Picknicks in der Heim’schen Privat-Sektkellerei geht weiter! Nach einem Benefizkonzert im Ahrtal und einem bewegten Auftritt des Jazzfestivals in Schwetzingen spielt die Blue note BIG BAND wieder in Neustadt.

Musikalisch gibt die Blue note BIG BAND einen Rundumschlag mit Kompositionen u.a. von Bob Mintzer, Sammy Nestico und Bob Curnow, die einen umfangreichen Querschnitt großartiger Jazzmusik darstellen. Auch mit dabei ist unser Sänger Simon Siener, welcher Stücke von Cole Porter und anderen präsentieren wird.

Wie bisher beim Heim(-Spiel) sind eigene Speisen zum Verzehr erlaubt und erwünscht. Um das Picknick zu vervollständigen gibt es vor Ort einen Getränkestand mit leckerem Sekt und Secco.

Anders als bisher zeitlich arrangiert weicht die Big Band auf den lauen Sommerabend aus, dennoch mit der gewohnten Spielzeit von drei Stunden.

Kurz und knapp:

– 10.07.2022 // 17-20 Uhr Musik der BNBB

Der Eintritt kostet 10 € und beinhaltet für Sie ein Glas Sekt inklusive.

Adresse:

Maximilianstraße 32

67433 Neustadt/Weinstr.