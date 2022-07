Grenzüberschreitender Fotowettbewerb in den Nordvogesen und im Pfälzerwald

Lambrecht – Wo ist es besonders schön im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen? Und wo ist es vielleicht besonders „biosphärisch“? Mit einem Fotowettbewerb lädt das Biosphären-Team Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Gäste dazu ein, mit wachen Augen durchs Biosphärenreservat zu ziehen und besondere Motive festzuhalten.

Wer mitmachen möchte, kann auf Fotostreifzug gehen oder sich am Lieblings-Ort zurücklehnen und dabei auf den Auslöser von Smartphone, Kamera oder Tablet drücken. Zum Einfangen bieten sich etwa Motive in der Umgebung des eigenen Wohnortes an, mit Dorf oder Stadt und umgebender Landschaft, lauschige Lieblingsfleckchen oder fantastische Ausblicke. Besondere technische Voraussetzungen gibt es nicht.

Wichtig ist dem deutsch-französischen Biosphären-Team, dass zu dem Foto ein paar Gedanken formuliert sind. Etwa was den Ort auf dem Bild zu einem Lieblingsort macht, oder weshalb dieser Ort auf besondere Weise die Biosphäre als eine Region einfängt, in der Mensch und Natur eng miteinander verzahnt sind und zusammenwirken.

Es soll auch darauf geachtet werden, dass auch bei der Jagd nach Fotomotiven besonders empfindliche oder geschützte Bereiche des Biosphärenreservats (zum Beispiel Kernzonen, Gebiete mit geschützten Felsen, Naturschutzgebiete) in ihrem Schutz nicht gestört werden und die Natur im Allgemeinen möglichst wenig gestört wird.

Wer kann mitmachen, wie geht’s und was gibt’s zu gewinnen?

Mitmachen kann jede und jeder mit jeweils einem Motiv, das im französischen oder im deutschen Teil des einzigen grenzüberschreitenden Biosphärenreservats Deutschlands entstanden ist. Einsendeschluss ist der 31. August 2022.

Einsenden kann man den Beitrag entweder per E-Mail an fotowettbewerb@pfaelzerwald.bv-pfalz.de, per Facebook-Messenger über den Facebook-Auftritt facebook.com/biosphaerenreservatpfaelzerwald oder per Post auf dem eigenen Instagram-Account, der mit den Hashtags #meinBiosphärenOrt und #monCoindeBiosphère versehen ist. Es wird nur ein Foto pro Person bewertet, egal über welchen Kanal es eingesendet wird. Per E-Mail eingesendete Bilder sollten nicht größer als 2 MB sein. Vor- und Nachname der Teilnehmenden müssen klar ersichtlich sein.

Eine Jury, die sich aus Personen aus beiden Teilen des Biosphärenreservats zusammensetzt, wählt im September mehrere Gewinnerfotos aus. Die Benachrichtigung und Preisvergabe folgen dann voraussichtlich im Oktober. Als Preise winken eine Übernachtung mit Halbpension für zwei Personen in einem Partnerbetrieb in den Nordvogesen oder im Pfälzerwald, eine private Tour mit einem Biosphären-Guide im Pfälzerwald, Gutscheine für Partnerrestaurants im französischen oder deutschen Teil des Biosphärenreservats sowie Genusspakete mit Produkten aus den Nordvogesen und dem Pfälzerwald.

Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sich unter www.pfaelzerwald.de/fotowettbewerb.