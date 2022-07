Oftmals entstehen beim Kochen, Grillen, Sautieren, Dünsten und Braten unangenehme Gerüche in der Küche, wobei insbesondere fettige Speisen zur Ausbreitung solcher Dämpfe beitragen.

Dank einer hochwertigen Dunstabzugshaube kann hier Abhilfe geschaffen werden, da diese in kürzester Zeit die Luft in der Küche filtert. Dunstabzugshauben filtern den sogenannten Wrasen, also die Gerüche und die Kochdünste aus der Luft und halten dabei die Küche sicher und sauber.

Welche Vorteile bringen Dunstabzugshauben mit sich?

Eine Dunstabzugshaube sollte in jeder modernen Küche vorhanden sein über dem Kochfeld angebracht werden, denn sie bringt die folgenden Eigenschaften und Vorteile mit sich:

• Vielfalt: Stilvolles Design und die passende Bauart für jeden Küchenstil

• Effizienz: Hochwertige Dunstabzugshauben punkten mit einer hohen Energieeffizienz

• Sicherheit: Die Brandgefahr in der Küche wird durch die richtige Luftfilterung gesenkt

• Sauberkeit: Reinigung der Luft beim Kochen, Braten und Backen

Von den Küchengegebenheiten, aber auch von den eigenen Bedürfnissen und Präferenzen hängt es ab, welche Dunstabzugshaube in die eigene Küche kommt. Soll es eine Inselhaube, eine Wandhaube oder eine Unterbauhaube sein?

Was muss eine gute Dunstabzugshaube leisten können?

Allgemein sollte auf folgende Ausstattungsmerkmale beim Kauf geachtet werden, damit das Wunschmodell die eigenen Anforderungen erfüllen kann:

• Leistung

Hierbei gilt, dass die Haubenleistung bei ihrer maximalen Geschwindigkeit mindestens sechs- bis achtmal so groß sein muss wie das Küchenraumvolumen.

• Gerätemaße

Eine Dunstabzugshaube sollte mindestens die gleiche Breite wie das Kochfeld haben. Bei Wandmontagemodellen kommt es auf die Breite und Höhe der Nische an.

• Filtersystem

Hier sollte auf einen Fettfilter aus Edelstahl oder Aluminium geachtet werden, der auch in der Spülmaschine gewaschen werden kann.

• Bedienkonzept

Elektronisch gesteuerte Touch-Flächen können einfach gereinigt werden, während mechanische Tasten auch mit fettigen oder feuchten Fingern gut bedient werden können. Moderne und hochwertige Dunstabzugshauben kommen oft auch mit einer Fernbedienung.

• Randabsaugung

Wer einen großen Wert auf ein stimmiges Design in der Küche legt, sollte auf Abzugshauben mit Randabsaugung setzen. Hier ist der Filter hinter einer optisch ansprechenden Platte aus transparentem, weißem oder schwarzem Glas oder aus Edelstahl angebracht.

• Effizienzklassen

Hochwertige Modelle arbeiten in der Regel stromsparender als Einsteigermodelle und können langfristig Geld sparen.

• Lautstärke

Ein zu lauter Dunstabzug stört nur das Kochvergnügen. Im Normalbetrieb kommt eine besonders leise Dunstabzugshaube bei mittlerer Gebläsestufe auf 40-45 dB Schalldruck.

• Kochstellenbeleuchtung

Eine hochwertige Dunstabzugshaube verfügt in der Regel über eingebaute LEDs, die besonders stromsparend sind. Sehr praktisch ist auch eine Dimm-Funktion, mit der die Lichtstimmung eingestellt werden kann.

• Sonderfeatures

Den Unterschied zwischen einer einem Einsteigermodell und einer hochwertigen Dunstabzugshaube machen verschiedene Komfortfunktionen aus, wie z. B. Sensorautomatik, Nachlauf sowie eine Intensivstufe.