Neustadt: Neue Wege mit der Jugend – „JO² meets Bläserklasse“ am 17. Juli 2022

Neustadt an der Weinstraße – Gefördert von der Deutschen Bläserjugend unter dem Motto „Aufholen nach Corona“ organisierten die Jugendorchester der Kolpingskapelle Neustadt-Hambach und des Musikvereins Diedesfeld einen Projektworkshop mit vier Probetagen.

Zusammen mit interessierten SchülerInnen der Bläserklassen des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Neustadt und der Paul-Gillet-Realschule Plus Edenkoben wurden verschiedene Musiktitel aus dem Fundus der Filmmusik einstudiert. Die rund 40 Jugendlichen probten zum ersten Mal in einem Orchester dieser Größenordnung. Drei Dirigenten wechseln sich am Dirigentenpult ab, helfen, unterstützen, erklären Griffe, motivieren und führen zusammen, was in Einzelproben, Unterrichtsstunden und zu Hause vorbereitet und geübt wurde. Das Ergebnis können Sie am 17.7.2022 um 16 Uhr in der Festhalle Diedesfeld hören. Unter dem Projektnamen „JO² meets Bläserklasse“ zeigen die Jugendlichen was sie in den letzten vier Monaten erarbeitet haben.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen den beiden Jugendorchestern und weiteren Projekten zugute.