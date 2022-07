48-Jähriger entblößt sich vor Jugendlichen – Festnahme und Anzeige

Darmstadt (ots) – Weil er sich gegenüber 2 Jugendlichen an einer Haltestelle im Rhönring entblößte, vorgab sexuelle Handlungen an sich vornehmen zu wollen und den Angesprochenen zu Fuß folgte, hat die Polizei am Montagabend 04.07.2022 einen 48-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Ein 16-Jähriger aus Darmstadt und sein Begleiter hatten sich gegen 22.30 Uhr unmittelbar nach dem Vorfall Hilfe suchend an die Beamten auf dem Luisenplatz gewandt. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung trafen die Ordnungshüter den Tatverdächtigen auf dem Luisenplatz an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei zeigte sich, dass er mit 1,61 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Er wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren eingeleitet.

Darmstadt-Dieburg

Polizei codiert Fahrräder – Anmeldung erforderlich

Ober-Ramstadt (ots) – Im Rahmen des Stützpunktfestes der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt bietet die Polizei am Sonntag 17.07.2022 in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Mit Hilfe der codierten Nummer kann bei einem eventuellen Verlust oder Diebstahl der Eigentümer eines Fahrrades ausfindig gemacht werden.

Die Beamten und Beamtinnen sind an diesem Tag auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Brückengasse zu finden sein. Da erfahrungsgemäß viele Radfahrer das Angebot nutzen möchten, ist für die Teilnahme eine vorherige telefonische Anmeldung zwingend notwendig. Diese kann ab sofort über die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154-63300 erfolgen.

Polizei codiert Fahrräder im Rahmen der Präventionsrundreise

Roßdorf (ots) – Im Rahmen der Präventionskampagne zum Thema “Wohnungseinbruch” bietet die Polizeistation Ober-Ramstadt am Mittwoch 20. Juli zwischen 10-14 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierungsaktion auf dem Rathausvorplatz an. Da die Plätze erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, ist die Codierung nur nach vorheriger, telefonischer Anmeldung möglich.

Interessierte Fahrradeigentümer können sich ab sofort unter Tel: 06154/6330-0 für die Aktion anmelden. Vorhandene Eigentumsnachweise und ein Personalausweis sind vorzulegen. Zudem sollten E-Bike oder Pedelec Fahrende die Schlüssel für die Akkus mitbringen. Kinder- oder Karbonräder sind für die Codierung nicht geeignet, Anhänger hingegen schon.

Neben der Fahrradcodierung bieten Fachberater der Polizeilichen Beratungsstelle eine kostenlose und neutrale Beratung zum Schutz vor Einbrechern an, die auch anhand von Exponaten dargestellt werden.

Wichtig zu wissen:

Für einen reibungslosen Ablauf der Aktion und um längeren Wartezeiten vorzubeugen, ist ein vorhandener Eigentumsnachweis und ein Personalausweis bereitzuhalten. Fahrräder mit Carbonrahmen sind leider für die Codierung nicht geeignet.

Zeugen nach Einbruch in Druckerei gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten Einbrecher am Donnerstag 30.06.2022 die Büroräume einer Druckerei in der Dieselstraße heimgesucht und Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter auf das Dach des Gebäudes und nutzten ein Oberlicht als Einstiegsmöglichkeit. Die Tatzeit wird gegen 23.30 Uhr eingegrenzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf rund 5.000 Euro. Darunter ist das Diebesgut, bei dem es sich unter anderem um einen Laptop handelt, mit 2.000 Euro als Wert angegeben. Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienen könnten, werden von der Kripo (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06151/9690 entgegengenommen.

Einbrecher erbeutet Schmuck

Mühltal (ots) – Am Montag 04.07.2022 hat ein noch unbekannter Täter die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Engelmühlenweg heimgesucht und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten können? Wem ist etwas aufgefallen, was mit dem geschehen in Verbindung stehen könnte? Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Autoreifen im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots) – Wie der Polizei bekannt wurde hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (2.7.) und Montag (4.7.) auf zahlreiche Autoreifen in der Friedrich-Schaefer-Straße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen montierten die Täter von sechs Fahrzeugen, die dort auf einem Firmenparkplatz parkten, die Räder ab. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehr als 20.000 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder möglicherweise den Abtransport der Beute beobachten konnten. Unter Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Unfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 05.07.2022 zwischen 10:45-11:36 Uhr parkte ein grauer BMW am Fahrbahnrand in der Lichtenbergstraße 18. Ein anderer Verkehrsteilnehmer streifte den BMW auf noch unbekannte Weise an der vorderen linken Stoßstange und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969 41110 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag 05.07.2022 um 04.47 Uhr, wurde in Walldorf an der Einmündung Waldstr./Farmstr. ein geparkter weißer Pkw Seat an der linken Seite stark beschädigt.

Unfallverursacher war vermutlich ein Lkw mit Anhänger, der von der Waldstraße in die Farmstraße abbog und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nähere Angaben zum Verursacherfahrzeug sind z. Zt. nicht vorhanden, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Einbruch in Baustelle – Mehrere tausend Euro Schaden

Kelsterbach (ots) – Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende (02.-04.07.) Zutritt zu einem Baustellengelände in der Rüsselsheimer Straße. Dort brachen sie anschließend einen Container auf und ließen hochwertige Werkzeuge samt Zubehör im Wert von insgesamt über 20.000 Euro mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kelsterbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude

Gernsheim (ots) – Büros in einem Firmengebäude in der Chemiestraße gerieten über das vergangene Wochenende (02.-04.07.) in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie dort anschließend rund 100 Euro mitgehen, hinterließen aber durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

Mit über 2 Promille am Steuer

Lampertheim (ots) – Weil er laut Zeugen zuvor in Schlangenlinien unterwegs war, stoppte eine Polizeistreife am Montagabend 04.07.2022 gegen 19.00 Uhr, einen 73-jährigen Autofahrer im Bereich des Weidwegs. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über 2 Promille an. Der 73-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

