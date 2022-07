Darmstadt (ots) – Am Montagabend 04.07.2022 gegen 21.30 Uhr, überfiel ein unbekanntes Trio einen 19-Jährigen am Bahnhof im Bereich der Gleise und schlug ihn mit einem Baseballschläger nieder. Gegen 21.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gemeldet. Was zunächst als Schlägerei wahrgenommen wurde, entpuppte sich als brutaler Raub.

Die 3 unbekannten Täter entrissen dem 19-Jährigen eine Tasche samt Geldbörse, mit der sie dann flüchteten. Infolge der Schläge erlitt der junge Mann Verletzungen im Kopfbereich, die anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Die AG „P.I.R.A.T.“ die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des schweren Raubes eingeleitet.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtenden wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Als Merkmal wurde ein sogenanntes “Ziegenbärtchen” wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er schwarze Kleidung und hatte nach hinten gegelte Haare.

Der Zweite hatte stark gekräuselte, nach allen Seiten abstehende, Haare und trug einen grauen Jogginganzug von der Marke “Nike”.

Der Dritte im Bunde hatte seine Haare zu einem Zopf gebunden und wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,65 Meter geschätzt.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, Hinweise zu den Tätern geben können oder insgesamt sachdienliche Hinweise haben, die der Aufklärung dienen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Tat eine Auseinandersetzung auf dem Festgelände vorausgegangen sein. Möglicherweise hatte diese bereits die Aufmerksamkeit von Außenstehenden auf sich gezogen?

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind das Kommissariat 35 sowie die Ermittler von

der AG „P.I.R.A.T.“ zu erreichen.

