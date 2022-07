LKW Unfall auf der BAB 5 Kronau Fahrtrichtung Frankfurt

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Auf der BAB 5 Fahrtrichtung Norden kam es am heutigen Dienstag gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Die Feuerwehren aus Kronau und Waghäusel sind mit 28 Mann im Einsatz. In Kürze (ca. 16 Uhr) kann ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder geöffnet werden.

Einen ausführlichen Bericht können Sie unserem nächsten Newsletter entnehmen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine 76-jährige Radfahrerin kollidierte am Montag gegen 19:15

Uhr mit einem bislang unbekannten Kind, welches ebenfalls mit dem Rad unterwegs

war. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Radfahrerin bog von der Waldstraße kommend nach rechts in die Sophienstraße

ein. Während dem Abbiegevorgang fuhr das Kind vom Gehweg aus in die Fahrbahn

ein, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das etwa 8-10 Jahre alte

Kind setzte unbeirrt seine Fahrt auf einem roten BMX-Bike fort. Der Junge war in

Begleitung seiner etwas jüngeren Schwester unterwegs, welche ein Kleid trug und

ihre langen schwarzen Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Ob der Junge

durch den Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, mit der

Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall mit Elektrokleinstfahrzeug gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 07:35 Uhr zog sich ein Radfahrer leichte

Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Stuttgarter Straße /

Zimmerstraße zu.

Der Radfahrer befuhr die Stuttgarter Straße in nordöstliche Richtung. Auf Höhe

der Einmündung zur Stuttgarter Straße entgegnete ihm ein

Elektrokleinstfahrzeugfahrer, der verbotenerweise den Gehweg nutzte. Nur durch

eine Vollbremsung des Radfahrers konnte offenbar ein Zusammenstoß verhindert

werden. Der Radfahrer kam durch den Bremsvorgang zu Fall und zog sich leichte

Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs

ergriff unerlaubterweise die Flucht.

Ein Zeuge, dessen Personalien jedoch nicht bekannt sind, beobachtete offenbar

den Vorfall. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter

0721/944840, mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Explosionsgeräusch durch Böller – Zeugen gesucht!

Karlsruhe (ots) – Der in den frühen Morgenstunden des Montags in der Bruchsaler

Innenstadt hörbare Knall war offenbar auf einen „Böller“ zurückzuführen.

Wie erste Ermittlungen ergaben, befestigten Unbekannte an einer

Geschwindigkeitsmessanlage an der Kreuzung Grabener Straße / Durlacher Straße in

Bruchsal mit Klebeband einen Böller. Diesen entzündeten sie offenbar am Montag

gegen 03.30 Uhr. Daraufhin meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei. Da die

Ursache des Knalls zunächst unklar war, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen

sowie ein Polizeihubschrauber in den Einsatz gerufen.

Insgesamt entstand an dem Blitzer ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die

Auswertung von vorhandenem Datenmaterial bleibt nun Gegenstand der aktuellen

Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-5555,

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Baustellenabsperrung missachtet – hoher Sachschaden bei Unfall

Karlsruhe (ots) – Auf mehrere zehntausend Euro beläuft sich vermutlich der

Sachschaden bei einem Unfall im Baustellenbereich am Mendelssohnplatz am frühen

Dienstagmorgen geschätzt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Audi die Fritz-Erler-Straße in südlicher

Richtung. Der Linksabbiegerstreifen im dortigen Bereich war mittels Warnbaken

abgesperrt. Der junge Mann wollte verbotswidrig nach links in die

Ludwig-Erhard-Allee einbiegen. Hierbei übersah er wohl das von der Rüppurrer

Straße in die Ludwig-Erhard-Allee einbiegende Auto eines 30-Jährigen. Beide

Autos prallten aufeinander, die Airbags lösten aus. Durch die Kollision wurde

das Auto des 22-Jährigen noch gegen einen Ampelmast gedreht, der ebenfalls

beschädigt wurde. Der Fahrer blieb wohl unverletzt. Der Fahrer des anderen Autos

und der Beifahrer des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall verletzt und in

Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und am Ampelmast wird auf insgesamt

mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Karlsruhe – Auto überschlug sich auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Gedreht und überschlagen hat sich ein Auto bei einem Unfall

mit einem Lkw auf der Überleitung der Bundesautobahn 8 auf die Bundesautobahn 5

in Richtung Frankfurt am Montagnachmittag. Hierbei wurden die beiden Insassen

des Autos schwer verletzt, ein Rettungshubscharuber war im Einsatz.

Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem Fiat gegen 16.30 Uhr von der A8 kommend auf die

A5. Sie touchierte beim Fahrstreifenwechsel zwischen dem Autobahndreieck und der

Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte einen neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen

fahrenden Lkw. Der Fiat drehte sich zunächst, überschlug sich dann und lag auf

dem Dach. Beide Insassinnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Für den Einsatz des Rettungshubschraubers war die A5 in Fahrtrichtung Norden

voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäusern

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen offenbar zwischen Sonntagnachmittag und dem

frühen Dienstagmorgen in mehrere Kellerabteile von Mehrfamilienhäuser in der

Karlsruher Südweststadt und Bulach ein.

In der Zeit zwischen Sonntag gegen 13.00 Uhr und Montagnachmittag gegen 17.00

Uhr gelangten noch unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße

in Karlsruhe. Dort brachen sie insgesamt vier Kellerabteile auf. Auch in

Mehrfamilienhäuser in der Karolinenstraße sowie in der Breite Straße wurden nach

dem derzeitigen Stand mindestens 10 Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt.

Hier waren die mutmaßlichen Täter wohl zwischen Montagabend gegen 20.00 Uhr und

dem frühen Dienstagmorgen aktiv.

Die Polizei sicherte mehrere Spuren. Ob bei den Einbrüchen etwas entwendet

wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

der Rufnummer 0721/666-3411 zu wenden.