Mannheim: Mann belästigt Frau an Fußgängerampel – vorläufige Festnahme; Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach der Frau sowie nach weiteren Zeugen

Mannheim (ots) – Bereits am Samstagabend, dem 02.07.2022 gegen 18:45 Uhr

verständigten zwei aufmerksame Passanten die Polizei, nachdem sie beobachtet

hatten wie ein Mann in Höhe L 14, an der dortigen Fußgängerampel, eine bislang

nicht bekannte Frau in sexueller Art und Weise berührte und anschließend zu Fuß

in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Die beiden 17 Jahre alten Männer nahmen

sofort die Verfolgung auf und stellten den Mann schließlich im Bereich des

Hauptbahnhofs zur Rede. Die unterdessen ebenfalls an der Örtlichkeit

eingetroffenen Polizeikräfte nahmen den 51 Jahre alten Mann daraufhin vorläufig

fest und brachten ihn zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun insbesondere die Frau sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich

an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Oststadt: Mann entblößt sich in sexueller Art und Weise und flüchtet; Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Oststadt (ots) – Bereits am Freitagabend, dem 01.07.2022 gegen 19:15

Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in der Karl-Ludwig-Straße, Höhe

Hausnummer 14, in sexueller Art und Weise vor einer 49 Jahre alten Frau. Der

Mann soll ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben und kurz darauf in

unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schlank und graue kurze Haare,

auffälliger schwarzer Radanzug

Das Kriminalkommissariat Mannheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu

dem gesuchten Mann geben können, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Wallstadt: Brückensperrung bei Mannheim-Wallstadt nach Fahrzeugbrand auf der BAB 6 aufgehoben;

Mannheim-Wallstadt (ots) – Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet am

Dienstag gegen 10:45 Uhr der BMW eines 45 Jahre alten Mannes in Brand, als

dieser die BAB 6 in Richtung Viernheim befuhr. Nachdem der Fahrzeugführer die

Rauchentwicklung bemerkte, stellte er das defekte Fahrzeug auf dem Standstreifen

in Höhe Wallstadt, unter einer dortigen Brücke, ab. Der 45-Jährige konnte sich

selbstständig aus dem PKW retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Das

Fahrzeug brannte hingegen vollständig aus. Insgesamt entstand ein geschätzter

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die darüber liegende Brücke

(Sudentenstraße) sowie die Fahrbahn in Richtung Viernheim musste von 11:15 Uhr

bis 11:40 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend konnte zunächst der linke

von zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 12:55 Uhr war die Bergung

des Fahrzeugs abgeschlossen. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zum

Kreuz Mannheim.

Bitte beachten Sie, dass bei stockendem Verkehr, Stau und Unfällen unbedingt

eine Rettungsgasse zu bilden ist. Halten Sie die Rettungsgasse auch dann offen,

wenn das erste Rettungsfahrzeug vorbeigefahren ist. Nur so ist gewährleistet,

dass der Fahrweg für Polizei und Hilfsfahrzeuge frei ist und schnelle Hilfe

ermöglicht werden kann.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in den Mannheimer

Innenstadtquadraten. Ein 25-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Ford

auf der Straße zwischen den Quadraten R 3 und S 3 in Richtung Breite Straße

unterwegs. An der Kreuzung R 2/S 3 missachtete er die Vorfahrt eines von rechts

kommenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Der BMW geriet ins Schleudern, prallte

anschließend gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte schließlich noch einen

geparkten Chevrolet. Der Fahrer des BMW erlitt Verletzungen und wurde nach

Erstversorgung durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Da der BMW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der

Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Bus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und

einem Linienbus der rnv kam es am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer

Innenstadt. Ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter war kurz nach ein Uhr

zwischen den Quadraten L 1 und L 2 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung

Bismarckstraße unterwegs. Beim Einbiegen auf die Bismarckstraße missachtete der

Fahrer des E-Scooter die Vorfahrt eines Linienbusses, der auf dem Busfahrtreifen

in Richtung Parkring unterwegs war. Der Scooter stieß gegen die hintere

Einstiegstür des Busses und beide auf dem Scooter befindlichen Personen stürzten

auf die Fahrbahn. Hierbei erlitten sie leichte Verletzungen. Am Bus entstand

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer standen merklich unter Alkoholeinfluss.

Alkoholtests ergaben Werte von über 1,1 Promille. Zudem bestanden auch Anzeichen

für Drogenkonsum. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer den

E-Scooter geführt hatte, wurden beiden Männern Blutproben entnommen. Beide

Führerscheine wurden einbehalten. Gegen die zwei Männer wird nun wegen des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt. Darüber hinaus sehen sie einem Bußgeld wegen verbotswidriger

Benutzung eines E-Scooters zu zweit entgegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere

zur Frage, wer das Fahrzeug geführt hat, geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Almenhof: Streitigkeiten vor Bäckerei; Polizei ermittelt und sucht nach einem bislang unbekannten couragierten Zeugen

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr ging ein 71 Jahre

alter Mann in der Niederfeldstraße, in Höhe einer dortigen Bäckerei, lautstark

auf einen 21-Jährigen los, nachdem er sich offenbar an dem Fahrzeug des jungen

Mannes störte. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der 71-Jährige mit

Unverständnis und holte aus seinem in der Nähe befindlichen Fahrzeug einen

Schlagstock. In der Folge wurden mehrere Passanten, darunter ein bislang

unbekannter Mann, auf den Vorfall aufmerksam und eilten dem 21-Jährigen zur

Hilfe. Der 71-Jährige konnte noch an Ort und Stelle durch die bereits

verständigten Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau vorläufig

festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung

ermittelt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht insbesondere nach einem bislang

unbekannten Mann, der dem 21-Jährigen zur Hilfe eilte und sich noch vor

Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt hatte. Dieser wird gebeten,

sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim: Aktuell Fahrbahnsperrung in Richtung Mannheim

Mannheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB656 zwischen dem Kreuz

Heidelberg und Edingen-Neckarhausen mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die

Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte gegen 08:20 Uhr ein Iveco-Fahrer das

Ende eines Staus zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er

kollidierte mit dem Heck eines vorausfahrenden VW Caddys und schob diesen auf

einen davorstehenden VW-Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der

Iveco um, sodass der Fahrer durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden

musste. Alle drei Unfallbeteiligten mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch

keine Erkenntnisse vor.