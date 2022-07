Reilingen / BAB 6: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Tanklastzugs – Richtungsfahrbahn Mannheim voll gesperrt –

Reilingen (ots) – Nachdem auf der A6 bei Reilingen in Fahrtrichtung Mannheim ein

Tanklastzug, der das brennbare Gas Dimethylether beinhaltete, aufgrund eines

unmittelbar zuvor geschehenen Unfalls mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer

kollidierte, konnte die Vollsperrung der Autobahn aufgehoben werden.

Der Verkehr wird aktuell noch auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Zwei Personen musste verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Über

die Schwere der Verletzungen sowie den genauen Unfallhergang liegen noch keine

gesicherten Ermittlungsergebnisse vor.

Aufgrund des geladenen Gefahrguts musste der Tank stetig durch die Feuerwehr

Hockenheim mit Wasser gekühlt werden. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten

dauern derzeit noch an.

A5 / Walldorf: Schwerer Auffahrunfall auf der A5; zwei Lkw beteiligt; Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt –

Walldorf (ots) – Nachdem gegen 14:45 Uhr ein 65-jähriger LKW-Fahrer auf der A5

in Fahrtrichtung Heidelberg kurz nach der Anschlussstelle Kronau aus derzeit

noch ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auffuhr

und eingeklemmt wurde, konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Der

Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der

65-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus

eingeliefert werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiterhin an.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrer entblößt sich in sexueller Art und Weise; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine 25 Jahre alte Frau am

Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Kapellenstraße entlanglief, hielt ein ihr

unbekanntes Fahrzeug neben ihr an. Nachdem der Fahrer die junge Frau ansprach

und vorgab, nach dem Weg fragen zu wollen, blieb die hilfsbereite 25-Jährige

stehen. Hierbei stellte sie fest, dass der im Fahrzeug sitzende Mann sich in

unsittlicher Art und Weise entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich

vornahm. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte mit seinem PKW in Richtung

Bahnhof.

Beschreibung Fahrzeug:

dunkelgrau, evtl VW Kombi, „MA“-Kennzeichen

Beschreibung Fahrzeugführer:

männlich, ca. 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze kurze Haare, schwarzes

T-shirt, heller medizinischer Mund-und Nasenschutz

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem PKW sowie dem Fahrzeugführer

machen können. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen abgestellten Anhänger geprallt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 58-jährige Fiat-Fahrerin prallte am

Montagmorgen in Eberbach gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Die

Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Fiat auf der Rockenauer Straße in Richtung

Heidelberg unterwegs. Aus unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn

ab und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten einachsigen

Fahrzeuganhänger. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser um 180 Grad

um die eigene Achse. Die 58-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein

nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Fiat als auch der Anhänger

wurden durch den Zusammenstoß massiv beschädigt. Der Fiat musste abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter der Federführung des Polizeireviers

Hockenheim führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag, 04.07.2022 in der

Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam

„Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) auf dem Parkplatz Lußhof an der B 39 eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 64 Fahrzeuge und 64 Personen

kontrolliert. Insgesamt wurden 16 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle

durch einen Arzt Blutproben entnommen. Alle 16 Autofahrer müssen sich zudem

wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten.

Weiterhin konnten bei den unter ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführten

Kontrollen nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Zwei weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige

Drei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit

einem Auto unterwegs

einem Auto unterwegs Ein Fahrzeugführer war mit einem unversicherten Fahrzeug

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige 2 Verkehrsteilnehmer versuchten, sich durch Flucht der Kontrolle

zu entziehen

zu entziehen 1 x Betrug

1 x Körperverletzung

1 x Beleidigung

1 x Verstoß gegen das Waffengesetz

Sicherstellung von rund 4,5 Gramm Cannabis sowie 5

Ecstasy-Tabletten

Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer wendete kurz vor Erreichen der Kontrollstelle sein

Fahrzeug und fuhr in Richtung Altlußheim davon. Durch eine dort eingesetzte

Streifenbesatzung wurde dies beobachtet und das Fahrzeug verfolgt. Der Mann

versuchte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h durch den Ort zu

flüchten. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß

gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von

rund 3.000 Euro. Die beiden Insassen, der 32-jährige Fahrer und dessen

25-jährige Beifahrerin, wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die 25-Jährige

beleidigte die Beamten und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Bei der

Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden, das

der Beifahrerin zuzuordnen war.

Beide standen deutlich unter Drogeneinfluss. Ein Test bestätigte dies. Dem

Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte jedoch

nicht einbehalten werden, da er gar keinen besaß.

Gegen beide wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt. Den 32-jährigen Fahrer

erwarten zudem Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 25-Jährige

muss sich wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte, die durch die

Fahrweise des 32-Jährigen gefährdet wurden und bittet diese, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden

An den Kontrollen waren insgesamt rund 50 Beamtinnen und Beamte der

Polizeireviere Hockenheim und Schwetzingen, der Wasserschutzpolizei, der

Verkehrspolizei und des Einsatzzugs Mannheim sowie das Kompetenzteam des

Polizeipräsidiums Mannheim beteiligt. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch

Beamte der Polizeiinspektion Speyer.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.