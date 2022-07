Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Heidelberg-Weststadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der

Heidelberger Weststadt wurde ein 57-jähriger Rollerfahrer verletzt. Der

57-Jährige war kurz nach neun Uhr mit seinem Motorroller hinter einem Dacia auf

der Ringstraße in Richtung Montpellierbrücke unterwegs. Als der voranfahrende

41-Jährige seinen Dacia zum Einbiegen in ein dortiges Tankstellengelände

abbremste, fuhr ihm der 57-Jährige mit seinem Roller hinten auf. Der

Rollerfahrer versuchte zwar noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch

nicht mehr verhindern. Er stürzte vom Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei

zog er sich Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren

Informationen vor.

Der Roller des Mannes wurde verkehrsgerecht am Unfallort abgestellt. Die Höhe

des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Heidelberg-Kirchheim: 2,5 Tonnen schwere Baggerschaufel entwendet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, den

30.06.2022, 16:00 Uhr bis Montag, den 04.07.2022, 07:00 Uhr eine 2,5 Tonnen

schwere Baggerschaufel, die auf einer Baustelle Im Franzosengewann gelagert war.

Aufgrund des Gewichts der Schaufel ist davon auszugehen, dass die Täter das

Diebesgut mittels schwerem Gerät auf einen LKW oder einen Anhänger luden und

damit abtransportierten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06221-3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.