Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 04.07.2022 gegen 21:15 Uhr wurden zwei Jugendliche im Bereich des Liebfrauenbergweges beobachtet, als sie einen Roller in einem Gebüsch verstecken wollten. Als sie ein Spaziergänger ansprach, flüchtete das Duo zu Fuß bzw. mit einem Fahrrad. Zuvor schlugen sie dem Spaziergänger noch das Handy aus der Hand.

Beschreibung des Duos:

Beide ca. 16-17 Jahren und 175-189cm groß, beide schlank und kurze schwarze Haare.

Gesucht wird auch der Eigentümer des sichergestellten schwarzen Rollers der Marke Keeway Focus.

Des Weiteren werden Zeugen gebeten, die Angaben zu den beiden Jugendlichen machen können, sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

„Lasern“ in Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 05.07.2022 von 09:25-12:25 Uhr wurden zum wiederholten Male Geschwindigkeitsmessungen im Schulbereich in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Bei erlaubtem Tempo 30 waren 28 Autofahrer zu schnell unterwegs. Diesmal “knackten” leider mehrere Autofahrer die 50, der “Spitzenreiter” unter ihnen fuhr 53 km/h.

Da dies gerade im dortigen Schulbereich schnell gefährlich wird, werden vor Ort auch in Zukunft vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Edenkoben durchgeführt. Neben den zu ahndenden Geschwindigkeitsverstößen wurden zudem 7 Mängelberichte ausgestellt. Die betroffenen Autofahrer müssen ihr Fahrzeug im Nachgang noch einmal bei der Polizei vorzeigen.

Und dann war da noch eine junge Frau, die trotz deutlicher Anhaltezeichen nach kurzem Zögern einfach weiterfuhr. Auf die noch über das Kennzeichen zu ermittelnde Dame kommt nun zusätzlich ein Verstoß gegen das Haltgebot von Polizeibeamten zu. Mit 70 EUR Bußgeld und 1 Punkt wiegt diese Ordnungswidrigkeit zudem schwerer, als die zuvor begangene Geschwindigkeitsüberschreitung.

Automaten aufgebrochen

Maikammer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 02.07.2022 brachen Unbekannte den Staubsauger- und Luftdruckautomaten einer Tankstelle in der Bahnhofstraße auf und entwendeten das darin befindliche Kleingeld.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.