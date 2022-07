Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – In der Bertolt-Brecht-Straße flüchtete ein schwarzer Kleinwagen am Montag gegen 17 Uhr in Richtung Thomas-Mann-Straße, nachdem er an einem geparkten BMW vorbeifuhr und den Außenspiegel beschädigte. Zuvor stieg der Fahrer aus dem Kleinwagen und betrachtete sein Werk. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.07.2022, stießen gegen 17:15 Uhr ein PKW und eine Straßenbahn an der Einmündung Hauptstraße/Kreisstraße 7 zusammen. Die Straßenbahn fuhr parallel zur Hauptstraße in Richtung Rheingönheim als der Toyota von der K 7 kommend nach rechts in die Hauptstraße Richtung Mundenheim abbiegen wollte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Der 32-jährige Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt.

Pkw aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Auf einem Parkplatz an der Heinigstraße (unterhalb der B 37) wurde in der Nacht vom 01.07 auf den 02.07 die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. Ein im Fahrzeug abgelegter Geldbeutel wurde entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 700 EUR.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrug durch “Shoulder Surfer”

Ludwigshafen (ots) – Wenn ein Unbekannter Sie dabei beobachtet, wie Sie ihre PIN benutzen und anschließend an Ihre Karte kommt, um damit unberechtigt Abbuchungen von Ihrem Konto zu tätigen, nennt man diese Betrugsmasche “Shoulder Surfing”.

Dies passierte einer 81-jährigen in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Montagvormittag. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500EUR.

Achten Sie auf die Tipps Ihrer Polizei:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben.

Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.).

Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei.

Überzeugen Sie sich regelmäßig, ob Sie Ihre Karte(n) noch besitzen.

Passen Sie das maximale Abhebelimit mit Ihren Bankkarten (verringert sich das maximale Limit, verringert sich ein möglicher Schaden).

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.