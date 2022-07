Heckenbrand

Germersheim (ots) – Zu einem Heckenbrand kam es am Dienstagmittag 05.07.2022 in der Berwartsteinstraße. Dort brannten ca. 25 Meter einer Gartenhecke ab. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden.

Es wurden neben der Hecke mehrere Meter Rasen und ein Baum beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Katalysatorendiebstahl

Germersheim (ots) – Laute Geräusche am Fahrzeug stellt ein 24-jähriger PKW-Fahrer, auf dem Weg in ein Restaurant an seinem Fahrzeug fest.

Eine Nachschau ergab, dass der Katalysator abgetrennt und entwendet worden war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Am Montag 04.07.2022 wurden im Römerweg vor der Nardini-Schule Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde besonders das Durchfahrtsverbot kontrolliert. Es ergaben sich 5 Verstöße. Die Fahrzeugführer zeigten sich einsichtig.