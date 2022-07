Helfer beleidigt

Speyer (ots) – Am Montag 04.07.2022 gegen 16:00 Uhr fuhr eine Frau mit dem Bus von Speyer Nord in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Strecke stiegen 2 Männer ein (28 und 26 Jahre) und sprachen die Frau an. Obwohl sie kein Interesse an einer Unterhaltung hatte, redeten die Männer weiter auf sie ein.

Ein 54-jähriger Fahrgast forderte die beiden Männer daraufhin auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Diese zeigten sich daraufhin verbal aggressiv und aufmüpfig und beleidigten den 54-Jährigen. Die Polizei konnte die Männer am Hauptbahnhof kontrollieren. Sie haben ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Einbruch in Schule

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 04.07.2022, 19:30 Uhr und dem 05.07.2022, 07:00 Uhr, in die Siedlungsschule im Birkenweg eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten sie zunächst die Eingangstür und im Anschluss den Zugang zu den Lehrerbereichen und zu den Büros der Schulleitung auf.

Dort entwendeten sie Bargeld. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am 04.07.2022 in der Zeit von 08:00 bis 13:45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei standen die Eichendorffstraße, die Landauer Straße, die Stockholmer Straße, die Industriestraße und die Waldseer Straße im Fokus.

Beanstandungen gab es nur in der Landauer Straße, in der 29 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten haben und in der Waldseer Straße, in der ein Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt wurde. In der Landauer Straße lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 53 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Der Spitzenwert in der Waldseer Straße lag bei 62 km/h, was mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet wurde. Neben den Geschwindigkeitsverstößen haben die Beamten mehrere Mängelberichte ausgestellt, beispielsweise wegen eines fehlenden Verbandskastens oder eines fehlenden Warndreiecks.