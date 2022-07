Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots) – Am Montag 04.07.2022 gegen 18:40 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Engstelle in der Schillerstraße ein, in welcher sich bereits eine andere PKW-Fahrerin befand. Letztere wich, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, aus und blieb hierdurch an einem am Fahrbahnrad geparkten PKW hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Da die zuerst aufgeführte Fahrerin trotz Fehlverhaltens weiterfuhr, wurden Verkehrsunfallfluchtermittlungen aufgenommen. Über das Kennzeichen konnte die Fahrerin an der Halteranschrift ausfindig gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Flüchtiger LKW fuhr gegen Schaustellerbude

Kleinfischlingen (ots) – Am Montag 04.07.2022 etwa 14-15:30 Uhr, blieb ein bislang unbekannter LKW an einem in der Poststrasse aufgestellten Kerwestand hängen und entfernte sich daraufhin ohne jegliche Mitteilung von der Unfallstelle. Der Schaden am Schaustellerstand beträgt etwa 1.800 EUR.

Nicht genug, denn der Fahrer stieß danach auch noch gegen ein Verkehrsschild und schob obendrein einen alten Wassertrog gegen die Hauswand eines dortigen Weingutes.

Der Gesamtschaden kann so auf über 2.000 EUR beziffert werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel 06323 9550 melden.