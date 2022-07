Geldautomatensprengung

Mainz-Drais (ots) – Am Dienstag 05.07.2022 gegen 03:50 Uhr sprengten bislang noch unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Marc-Chagall-Straße in Mainz-Drais. Das Explosionsgeräusch war bis auf den Lerchenberg zu hören und weckte zahlreiche Menschen, welche auch die Polizei verständigten.

Zeugen konnten darüber hinaus mitteilen, dass die Täter mit einem dunklen Audi geflüchtet sind. Das Täterfahrzeug wird während der Fahndung verlassen, im Bereich der Waldthausenstraße im Stadtteil Finthen, aufgefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengten die Täter gegen 03:50 Uhr den Geldautomaten. An dem freistehenden Geldautomatenhäuschen entstand durch die Sprengung erheblicher Schaden. Die Täter erbeuteten eine bislang noch unbekannte Summe Geld. Anschließend flüchteten die vermutlich 3 Personen mit dem genannten PKW durch Drais und Finthen und beschädigten dabei mehrere geparkte Fahrzeuge, bevor sie ihren PKW, aus unbekanntem Grund, in der Waldthausenstraße stehen ließen. Wie die Täter von dort aus weiter flüchteten ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet darum, in dem Bereich der Stadtteile Mainz-Finthen, Gonsenheim, Drais, den Gemeinden Ingelheim-Wackernheim und Heidesheim sowie an der BAB A60 keine Anhalter mitzunehmen und auffällige Personen sofort über den Notruf der Polizei zu melden.

Die groß angelegte Fahndung der Polizei, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Fährtenhunden, dauert an. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sichern derzeit Spuren am Tatort.

Der Schaden an dem Gebäude und die daraus resultierende Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen durch Sachverständige festgestellt werden. Die Höhe des erbeuteten Geldes ist Gegenstand der Ermittlungen und wird nicht bekannt gegeben.

Wiederholt dreiste Obstdiebe

Mainz-Finthen (ots) – Am Montag 04.07.2022 kam es erneut zu einem Obstdiebstahl in der Gemarkung im Stadtteil Finthen. Gegen 20:40 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Mainzer Polizei, dass mehrere Familien mit vielen Tüten auf einem Feld im Bereich “An den Lehmgruben” unterwegs seien und Kirschen klauen würden.

Beim Eintreffen der beiden alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3, konnten noch insgesamt 5 Frauen auf der Kirschplantage festgestellt werden. Die Frauen waren gerade dabei Kirschen von den Kirschbäumen pflücken. Zusätzlich konnten bei den Damen noch mehrere prall gefüllte Tüten mit Kirschen festgestellt werden.

Gegen die Frauen im Alter von 45 bis 67-jahren wurden jeweils Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt. Die Kirschen wurden sichergestellt und werden an den Besitzer ausgehändigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend ermittelt.

Die Mainzer Polizei geht konsequent gegen Obstdiebe vor und weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Obstdiebstahl um kein Kavaliersdelikt handelt. Der Diebstahl ist strafbar und fängt schon bei der ersten Kirsche an.

Nicht nur der Diebstahl im hohen Kilogramm Bereich, sondern auch der Gelegenheitsdiebstahl kleiner Mengen Obst, schadet den Landwirten enorm. Zu dem unmittelbaren finanziellen Verlust kommen regelmäßig noch Schäden an den Pflanzen hinzu, wenn von den Obstdieben beispielsweise Äste abgerissen werden.

Rollerfahrer beschädigt geparkte PKW

Mainz-Mombach (ots) – Zwei geparkte PKW beschädigt ein 33-jähriger Rollerfahrer in Mainz-Mombach, als er am Montagabend 05.07.2022 gegen 20:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios, zwischen diesen hindurchfahren will. Die beiden PKW sind ordnungsgemäß geparkt. Beim Durchfahren verliert der Rollerfahrer die Kontrolle über seinen Roller und bleibt an einem Außenspiegel hängen.

Durch den Sturz zieht sich der Fahrer eine Rippenprellung und Schürfwunden zu. Warum der Rollerfahrer zwischen den geparkten PKW hindurch fahren wollte ist nicht bekannt. Auf dem Parkplatz sind reguläre Fahrspuren vorhanden. Der Verursacher wird mündlich wegen des Verkehrsverstoßes verwarnt. Die Halter der geparkten PKW werden in Kenntnis gesetzt

Mainz-Bingen

Wechselrichter gestohlen

Gemarkung Münster-Sarmsheim (ots) – 03.07.2022 auf 04.07.2022 – Bisher unbekannte Täter durchtrennten die Umzäunung des noch nicht in Betrieb genommenen Solarparks und entwendeten mehrere Wechselrichter.

Bereits im Februar war es an gleicher Örtlichkeit zu einem Diebstahl eines Wechselrichters gekommen. Die Polizei Bingen, 06721/905-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Unfallflucht

Münster-Sarmsheim (ots) – 02.07.2022, 16.30 Uhr bis 04.07.2022, 11:00 Uhr – Beim Befahren der Rheinstraße streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen in Höhe Anwesen Rheinstraße 62 ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf mit MZ-Kennzeichen.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Hohe Beanstandungsquote

Bingen (ots) – 05.07.2022 – Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden insgesamt 7 Fahrzeugführer festgestellt, die den Gurt nicht angelegt hatten. Ein Radfahrer nutzte während seiner Fahrt widerrechtlich sein Handy.

Fahrzeug beschädigt

Bingen, Stefan-George-Straße (ots) – 04.07.2022, 15:00 Uhr bis 05.07.2022, 07.20 Uhr – Bisher unbekannter Täter beschädigte die Scheibe eines Caritas-Fahrzeuges, durchwühlte den Innenraum und riss einige Verkleidungsteile heraus. Es ist bisher nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.