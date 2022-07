Fahrrad gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus

Stadtallendorf wurde gestern (4.7.) Opfer von Dieben. Bislang Unbekannte

entwendeten das Fahrrad des Mannes im Bahnhof Stadtallendorf. Das Fahrrad

stellte der Mann am vorgesehenen Fahrradstellplatz des Bahnhofes Stadtallendorf

gegen 6:30 Uhr ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Nachdem der

34-Jährige gegen 17 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr aufzufinden.

Hoher Sachschaden

Das Fahrrad in der Farbe Schwarz (matt) der Marke ,,Cube“ hat einen Gesamtwert

von 300 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Marburg: Mülltonne angezündet

Ein Papiermüllcontainer im Vorhof von Mehrfamilienhäusern in der Straße Am Richtsberg brannte am Samstag, 2. Juli. Das Feuer griff gegen 2 Uhr auf weitere Container über, so dass ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Brandentstehung (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Geschlagen und bedroht

Ein 24-Jähriger aus Ebsdorfergrund erlitt am Sonntag, 3. Juli, leichte Verletzungen durch einen Schlag, den ihm ein Unbekannter ins Gesicht versetzte. Gegen 3.20 Uhr schlug der Unbekannte in der Straße Enge Gasse zu, bedrohte den jungen Mann noch vermutlich mit einem Taschenmesser und flüchtete anschließend. Bei ihm soll es sich um einen etwa 175cm großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln, der ein weißes Kurzarmoberteil und eine schwarze Hose trug. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann den die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Einbruch in Gaststätte

Diebe brachen in eine Gaststätte in der Neue Kasseler Straße ein und entwendeten zwischen 22.30 Uhr am Sonntag, 3. Juli, und 16 Uhr am Montag unterer anderem mehrere tausend Euro Bargeld und einen Rucksack. Zusätzlich verursachten sie mehrere hundert Euro hohe Schäden an einem Fenster und einer Tür. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Beschädigung an Verkehrsschild

Unbekannte verbogen und beschädigten zwei rote Metallstreben, die an dem Richtungsschild „Kehlnbach“ in der Ferdinand-Köhler-Straße angebracht waren. Im Zuge des Kirschenmarkts und den dafür notwendigen Sperrungen und Umleitungen war das Verkehrsschild mit den zwei Streben durchkreuzt worden. Zeugen stellten die Beschädigungen gegen 2.15 Uhr am Samstag, 2. Juli, fest. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Zeugensuche nach Raub

Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Samstag, 2. Juli, gegen 21.10 Uhr im Herrmann-Cohen-Weg an der Abendroth-Brücke, gegenüber dem Haupteingang zur Mensa ereignete:

Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein Unbekannter einen 19-Jährigen Marburger unvermittelt mit einer Glasfalsche nieder und nahm ihm anschließend die Bauchtasche und den Rucksack ab. Damit flüchtete er zusammen mit einem weiteren unbekannten Mann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Zu seiner Beschreibung ist lediglich bekannt, dass er etwa 19 bis 25 Jahre alt ist und ein rotes T-Shirt trug. Die zweite Person soll eine untersetzte Statur haben, nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor.

Der Marburger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Das Raubgut hat einen Wert von etwa 450 Euro.

Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat den Raub beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet? Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben oder die Beschreibungen ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schrankensockel touchiert und geflüchtet

Beim Verlassen des Mensaparkplatzes im Erlenring touchierte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag, 3. Juli, den Sockel der Ausfahrtsschranke und verursachte damit einen Schaden von etwa 3.500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte gegen 2 Uhr. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06421/4060).

Steffenberg- Niederhörlen: Mauer beschädigt

Auf bislang unbekannte Weise entstanden am Dienstag, 28. Juni, Schäden in noch unbekannter Höhe an einer Mauer in der Austraße. Die Marburger Polizei geht von einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht aus und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 7 Uhr und 16 Uhr eine Kollision mit der Mauer beobachtet? Sachdienliche Angaben bitte an die Telefonnummer 06421/4060.